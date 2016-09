Germania, neonata trovata viva in valigia accanto a scheletro bimbo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Macabra scoperta in un appartamento di Hannover in Germania. In una valigia ritrovata una bimba appena nata, ancora in vita, e lo scheletro di un altro bambino. In manette è finita una ragazza di 22 anni, dopo che il suo partner, che con lei condivideva l'abitazione, ha fatto l'inquietante scoperta e ha avvisato la polizia. La bambina è stata immediatamente trasportata in un ospedale nelle vicinanze dove si trova tutt'ora in condizioni stabili. Al momento gli investigatori stanno cercando di capire chi sia il padre della piccola, mentre verrà disposta un'autopsia sul corpo del bambino per chiarirne le cause della morte.

Redazione online