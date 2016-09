New Jersey, treno deraglia e finisce sulla banchina VIDEO

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Schianto nella stazione di Hoboken in New Jersey dove un treno non si sarebbe fermato all'arrivo nella stazione, scontrandosi con la piattaforma (FOTO) L'incidente ferroviario è avvenuto sulla riva occidentale del fiume Hudson, all'altezza del borough newyorkese di Manhattan e, secondo l'Ufficio per la gestione delle emergenze della città di New York, sarebbero più di cento le persone ferite. Diversi passeggeri sono intrappolati tra i rottami.

L'incidente è avvenuto durante l'ora di massimo affollamento mattutino del terminal ferroviario. L'urto ha causato anche il parziale crollo del tetto che copre i binari, mentre le fotografie diffuse sui social media mostrano gravi danni alla stazione e decine di soccorritori sul posto. La società per i trasporti pubblici NJ Transit ha comunicato la sospensione del servizio all'interno della stazione a causa "di un incidente ferroviario" senza fornire dettagli.

Redazione online