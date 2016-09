Latorre resterà in Italia fino all’arbitrato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Il Fuciliere di Marina Massimiliano Latorre resterà in Italia. Alla fine la Corte Suprema di Nuova Delhi, massimo organo giudiziario indiano, ha dovuto allinearsi alla giustizia internazionale e dare formale assenso alla permanenza di tutti e due i nostri marò in Patria, in attesa del giudizio su chi ha la competenza per giudicarli. È un sospiro di sollievo per il militare che ancora sconta i postumi dell’attacco ischemico che lo ha colpito in India, per il suo commilitone Salvatore Girone, per le loro famiglie coraggiose e provate e per tutti gli italiani che seguono con apprensione la loro vicenda da 1688 giorni. E ora c’è chi chiede che sia fatta luce sulle responsabilità.

La Farnesina accoglie «con soddisfazione la decisione odierna della Corte Suprema indiana che ha esteso a Latorre, come richiesto dall’Italia, il diritto a restare in Patria fino alla conclusione del procedimento arbitrale». L’India ha così applicato anche a Latorre la decisione resa il 29 aprile scorso dal Tribunale arbitrale istituito a L’Aja, che si era espresso in tale senso con riferimento al Fuciliere di Marina Salvatore Girone. «Si tratta di un passaggio importante che riconosce l’impegno intrapreso dal Governo italiano con il ricorso all’arbitrato internazionale per fare valere le ragioni dei nostri due Fucilieri di Marina - sottolinea la Farnesina - Con identico impegno l’Italia affronterà i prossimi passaggi del procedimento arbitrale, che entra ora nel merito del caso della Enrica Lexie».

«Felici che anche il # marò Latorre possa attendere in Italia la sentenza - sottolinea su Twitter il ministro della Difesa Roberta Pinotti - La strategia del Governo è quella giusta».

«Ci speravamo, la notizia ci rende contenti»: Paola Moschetti, compagna del fuciliere di Marina Massimiliano Latorre, commenta così la decisione della Corte Suprema indiana che ha esteso a Latorre, come richiesto dall’Italia, il diritto a restare nel nostro Paese fino alla conclusione del procedimento arbitrale. «Viste le difficoltà di questi ultimi anni, non avevamo certezza di questo esito, ma lo speravamo tanto», continua la Moschetti che adesso ha un solo desiderio: «Riprendere la vita dal momento in cui ci è stata "sospesa" da questa vicenda. Vogliamo riprenderci quello che ci è stato tolto. Nessun particolare progetto - chiarisce - solo la normalità della vita di tutti i giorni».

Per Elio Vito e Maurizio Gasparri, responsabili della Consulta sicurezza di Forza Italia, da sempre in prima linea nella vicenda dei marò, «l’India ha finalmente deciso: anche il Fuciliere di Marina Massimiliano Latorre potrà attendere in Italia la decisione dell’arbitrato internazionale, prevista nel 2018. Ma sarebbe sbagliato oggi esultare ed usare toni trionfalistici per una decisione che andava presa oltre 4 anni fa e dopo che nel frattempo i nostri marò sono stati ingiustamente privati della libertà per tanto tempo. Si dimostra così che la strada da noi indicata e seguita purtroppo con ritardo dal Governo, quella dell’arbitrato internazionale, era l’unica giusta ed è stata la sola che ha prodotto risultati positivi».

Per Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, componente della Commissione Esteri, la buona notizia non deve far dimenticare gli errori fatti: «Massimiliano Latorre resterà in Italia. Una buona notizia, che però non cancella gli anni di ingiustizie e di sofferenze subite».

«Al termine di questa vergognosa vicenda - aggiunge - sarà doveroso fare piena luce sull’accaduto, attraverso l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e la detenzione illegale dei due marò, che Fratelli d’Italia ha chiesto da tempo con una proposta di legge. Ci sono precise responsabilità morali, politiche e giuridiche di chi ha assunto decisioni sbagliate sul caso ed è giusto fare chiarezza. I nostri fucilieri e le loro famiglie innanzitutto meritano verità».

Sì, una verità ancora non accertata, in attesa che finisse il calvario di due militari che, sotto il tricolore, hanno servito il loro Paese e per questo sono stati arrestati.

Antonio Angeli