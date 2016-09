Indaga sulla prostituzione minorile, la iena Pelazza cacciata dal Marocco

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



La vicenda l'ha raccontata il protagonista sulla sua pagina Facebook. In un video pubblicato sul suo profilo Luigi Pelazza, inviato de Le Iene ha ricostruito la vicenda. Pelazza stava documentando il fenomeno della protistuzione minorile a Marrakech in Marocco quando è stato fermato dalla polizia che l'ha espulso dal Paese sequestrando tutte le riprese. "La polizia ha fatto irruzione nella casa in cui stavamo facendo un'intervista, ha arrestato il nostro interprete e portato me e il mio autore Mauro Pilay in Prefettura. Siamo stati espulsi dal Paese - si legge nel post pubblicato sul profilo Facebook - Ci hanno sequestrato i telefoni, preso tutto quello che avevamo registrato e ci hanno vietato di fare telefonate e anche di contattare l'Ambasciata. Volevano anche farci firmare dei fogli per 'assunzione di responsabilità' ma non abbiamo firmato nulla".

Redazione online