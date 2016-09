È morto a Tel Aviv. Aveva 93 anni ed era stato colpito da ictus Shimon Peres Uomo di pace

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Era l’ultimo dei padri fondatori dello stato di Israele ancora in circolazione dopo la morte di Ariel Sharon. Ora se ne è andato anche lui. Shimon Peres, 93 anni, è morto nel dipartimento neurologico dell’ospedale Tel ha-Shomer di Tel Aviv in seguito alle complicazioni di un ictus da cui è stato colpito lo scorso 13 settembre. L’ictus a sua volta era stato la conseguenza di un delicato intervento chirurgico al cuore subito poco tempo prima.

Per raccontare la vita di Shimon Peres, vero nome Shimon Perski, a cominciare dal fatto che era cugino di Laureen Bacall ci vorrebbe un libro più che un semplice coccodrillo. La chiave che si potrebbe usare è la circostanza che il massimo riconoscimento mondiale, il premio Nobel per la pace, lo dovette condividere con i suoi due più acerrimi nemici politici dentro e fuori Israele: Ytzhak Rabin e Yasser Arafat, capo politico militare dell’Olp, poi Anp. Cioè della più nota formazione di terroristi palestinesi degli anni ’60. Autrice tra l’altro del massacro delle Olimpiadi di Monaco nel 1972 in cui vennero uccisi 11 atleti israeliani inermi. Era il 1994 e quel Nobel per qualcuno fu una maledizione: venne subito seguito dalla prima Intifada e poi dall’omicidio di Rabin. Così come gli accordi di Camp David pochi anni dopo alla fine dei due mandati di Bill Clinton vennero seguiti dalla seconda intifada, quella dei martiri suicidi nelle città israeliane, e poi dall’11 settembre.

Peres è stato dal 2007 al 2014 il capo di stato più rappresentativo di Israele dell’ultimo trentennio. Ciò nonostante non solo non fu quasi mai profeta in patria ma soprattutto non lo fu mai nel proprio partito. Spesso condotto a disfatte elettorali. Come quella del 1977 quando per la prima volta la sinistra perdette il governo nello stato ebraico. Quella fu anche la prima volta della destra in Israele con Menachen Begin del cui staff faceva parte anche un molto più giovane Benjamin Nethanyhu. Attuale premier.

Negli anni pionieristici della fondazione dello stato di Israele Peres fu capo della marina israeliana durante la guerra di indipendenza del 1948 e in seguito ministro della Difesa. In Israele lo considerano una specie di Andreotti locale, visto che ha rivestito quasi tutte le cariche possibili in Parlamento e al governo (primo ministro nei periodi 1984-1986 e 1995-1996, ministro degli Esteri 1986-1988, 1992-1995 e 2001-2002, della Difesa, dei Trasporti, delle Finanze). La sua presenza politica nella sinistra israeliana fu spesso motivo di polemiche e scissioni. Come l’ultima del partito Kadima congegnata addirittura insieme all’ex avversario politico Ariel Sharon.

Nel 1978, venne eletto vicepresidente dell’Internazionale Socialista. Peres tre anni dopo però subì una seconda sconfitta elettorale nel 1981. A sbarrargli la strada le polemiche su «Haaretz» in seguito al bombardamento del reattore nucleare iracheno di Osirak e le satire anti palestinesi di un comico ritenuto vicino al partito laburista. Che proprio Peres aveva fondato nel 1946. Peres, che è nato nel paesino oggi bielorusso ma nel 1923 polacco, di Vishneva è stato sposato con Sonya Gelman (1924 - 2011), figlia di un docente alla scuola di Ben Shemen. Ha una figlia, Tzvia (Tziki) Walden-Peres, un’esperta in lingue, e due figli, Yoni (nato nel 1952), veterinario, e Chemi, presidente di Pitango Venture Capital, un’importante società finanziaria israeliana. È stato uno dei tanti pionieri della Palestina ebraica a fuggire dalla Polonia prima che il nazismo prendesse piede in Europa. Il padre Yithzak, ricco commerciante di legname come i nonni di Giangiacomo Feltrinelli, era emigrato già nel 1932 e la famiglia, con la moglie Sara Perski, libraia, lo seguì due anni dopo.

Peres che in Israele e nel mondo è quasi sinonimo di «pace», «dialogo con i palestinesi» e quant’altro è stato però colui che riuscì a far dotare Israele in segreto (che oggi è di Pulcinella) delle prime bombe atomiche. Grazie all’aiuto dei francesi grati a lui per l’aiuto dato a vincere la guerra per Suez nel 1957. E infatti il primo reattore nucleare israeliano venne costruito alla fine degli anni ’50 in gran segreto nel deserto del Negev. Nei cui depositi oggi si calcola che siano stipate non meno di 200 bombe atomiche di ultima generazione. Che poi rappresentano l’unico vero deterrente che il minuscolo stato degli ebrei può contare contro un intero continente arabo islamico che ormai da quasi 70 anni sogna la sua distruzione.

Dimitri Buffa