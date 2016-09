Marò, la Corte Suprema indiana: "Latorre in Italia fino alla fine dell'arbitrato"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Il Fuciliere di Marina Massimiliano Latorre resterà in Italia. La Farnesina accoglie "con soddisfazione la decisione odierna della Corte Suprema indiana che ha esteso a Latorre, come richiesto dall'Italia, il diritto a restare in patria fino alla conclusione del procedimento arbitrale". L'India, spiega la Farnesina, "ha così applicato anche a Latorre la decisione resa il 29 aprile scorso dal Tribunale arbitrale istituito a L'Aja, che si era espresso in tale senso con riferimento al Fuciliere di Marina Salvatore Girone. Si tratta di un passaggio importante che riconosce l'impegno intrapreso dal Governo italiano con il ricorso all'arbitrato internazionale per fare valere le ragioni dei nostri due Fucilieri di Marina. Con identico impegno l'Italia affronterà i prossimi passaggi del procedimento arbitrale, che entra ora nel merito del caso della Enrica Lexie".

La soddisfazione dell'Italia "Questa mattina abbiamo avuto due bellissime notizie. La prima è che la Corte Suprema di nuova Delhi ha autorizzato Massimiliano Latorre a rimanere in Italia accogliendo le motivate ragioni alla base della nostra richiesta. La seconda è che anche la decisione di oggi conferma che dall'India continuano ad arrivare segnali che incoraggiano a un più intenso e positivo rapporto tra i nostri due Paesi. Il diritto a restare in patria fino alla conclusione del procedimento arbitrale, che sono certo chiuderà definitivamente questa vicenda, è un traguardo importante che riconosce l'impegno dell'Italia". Lo dichiara Nicola Latorre, presidente della commissione Difesa a Palazzo Madama.

Redazione online