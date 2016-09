È morto l'ex presidente israeliano Shimon Peres

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



L'ex presidente israeliano ShimonPeres è morto all'età di 93 anni all'ospedale Shiva, alle porte di Tel Aviv, dove era ricoverato dallo scorso 13 settembre. Il funerale sarà venerdì e, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, vi parteciperà anche il presidente americano Barack Obama. Veterano della politica israeliana, Shimon Peres ha preso parte a quasi ogni evento storicamente rilevante avvenuto dalla fondazione dello Stato ebraico nel 1948 a oggi. È stato artefice dell'avvicinamento fra israeliani e palestinesi culminato negli accordi di Oslo del 1993, con i quali ci fu il riconoscimento da parte di Israele dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) e viceversa. Proprio per avere dato impulso al processo di pace di Oslo quando era ministro degli Esteri, Peres è considerato uno dei politici israeliani di maggiore importanza a livello mondiale, il che gli valse nel 1994 il Nobel per la Pace insieme allo storico leader palestinese Yasser Arafat, e all'allora primo ministro israeliano Isaac Rabin.

Redazione online