Paura a New York, esplode palazzina

Un vigile del fuoco è rimasto ucciso oggi a New York in seguito all'esplosione di una palazzina del Bronx. Lo riferisce il Daily News spiegando che nell'edificio è probabile ci fosse un laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti. I pompieri sono stati chiamati intorno alle 6.22 per una fuga di gas nella West 234th Street, ma poco dopo il loro arrivo si è verificata l'esplosione che ha fatto crollare il tetto e sprigionato una densa nube di fumo. La deflagrazione ha investito in pieno i vigili del fuoco. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare mentre gli altri 7 sono stati portati in ospedale. Non è la prima volta che, anche in tempi recenti, a New York si verificano incidenti del genere. E' una vecchia polemica, infatti, quella delle tubature del gas che soprattutto in alcune zone della città versano in pessime condizioni. L'ultimo episodio di rilievo è datato marzo 2015 quando una fortissima esplosione distrusse una palazzina nell'East Village di Manhattan, provocando due vittime.

Redazione online