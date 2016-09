Preparavano attentati a Roma e Madrid

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Avevano pianificato un attentato terroristico in Europa. Tra gli obiettivi la città di Madrid e l'Italia. Per questo motivo due marocchini sono stati arrestati in Spagna con l'accusa di sostenere lo Stato islamico e di preparare attacchi. Cresce dunque l'allerta nel nostro Paese, oltre che per la notizia che arriva dalla polizia iberica, anche per ciò che riguarda la possibilità che dalla Libia possano arrivare jihadisti pronti a colpire. Sono state rafforzate, infatti, le misure di sicurezza a presidio di obiettivi sensibili, anche a seguito della pubblicazione in Rete di un video nel quale si fa chiaro riferimento all'Italia e al suo passato coloniale nel paese nordafricano. Il filmato, pubblicato da Ashhad Media Foundation, si conclude con il monito del portavoce dell'Isis Al Adnani, ucciso durante un raid in Siria (non è chiaro se da parte degli Stati Uniti o della Russia). «Entreranno a Roma senza alcun impedimento in nome di Allah - profetizza lo sheikh - Roma ha i giorni contati». Prima di questo una voce narrante, sulle immagini che ripercorrono le fasi del colonialismo sottolineando le responsabilità dell'Italia, annuncia l'arrivo dei mujaheddin dell'Isis proveniente proprio dalla Libia. Un video inquietante e particolarmente minaccioso che ha messo in allerta l'Antiterrorismo. Non è la prima volta che lo Stato islamico, attraverso video e foto, accusa il nostro Paese di aver sfruttato la Libia. In un video di circa 15 minuti apparso sul web a giungo 2015, lo Stato islamico si rivolge direttamente al nostro Paese minacciando un’invasione a breve. Nelle immagini si vedevano le bandiere italiane sventolare sulle navi durante gli anni del colonialismo, che vengono ricordati e descritti per sottolineare l'odio dei libici nei confronti dell’Italia. I mujaheddin hanno già combattuto contro i miscredenti italiani, spiegava la voce narrante, e non temono di rifarlo. E adesso, a distanza di un anno, il Califfato rilancia la minaccia. Terroristi dalla Libia direttamente in Italia, forse anche sfruttando la rotta dei migranti che ogni giorno attraversano il Mediterraneo. Preoccupazione, a questo punto, anche per i nostri soldati a Misurata, dove è in allestimento l'ospedale da campo nel quale lavoreranno oltre 300 persone tra militari e personale medico. In questo panorama di allerta, dunque, di inserisce anche l'arresto dei due marocchini in Spagna che progettavano attacchi in Europa, tra Madrid e il nostro Paese. Un vero e proprio piano organizzato che li aveva condotti fino in Siria. Per addestrarsi all'uso delle armi e degli esplosivi, infatti, uno dei due jihadisti, dopo essersi radicalizzato sul web, ha raggiunto il confine turco-siriano per incontrare un membro dell'organizzazione terroristica che lo avrebbe istruito sulle modalità per portare a termine l'attentato. L'uomo è stato arrestato dalla polizia turca prima di attraversare il confine con la Siria. Una volta rimandato in Spagna, dopo il suo rilascio, ha continuato nell'intento di volersi arruolare tra le fila dell'Isis e diventare un combattete. Il secondo marocchino arrestato è accusato, invece, di supportare le attività del connazionale aiutandolo ad organizzare i viaggi in Siria e di aiutarlo quando è tornato in Spagna. Uno degli accusati viveva a Murcia, nel sud della Spagna, e l'altro a Valladolid, nel nord. Secondo un recente rapporto dell’Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo, proprio i marocchini rappresentato la fascia più ampia di stranieri naturalizzati in Europa. Cinque i Paesi dove più alta è la presenza, con Spagna e Italia in testa, seguite da Francia, Olanda e Belgio.

Francesca Musacchio