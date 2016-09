Un altro nero ucciso dalla polizia Scontri a Charlotte

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Scontri nella notte a Charlotte, in North Carolina, Stati Uniti, dopo che un poliziotto ha ucciso a colpi di pistola un uomo di colore armato che si era introdotto in un condominio. La polizia dice di aver sparato perché l'uomo rappresentava una grave minaccia. Dopo la sparatoria gli agenti hanno recuperato l'arma dell'uomo ucciso e stavano interrogando i testimoni quando la protesta ha iniziato a montare. Numerosi agenti in tenuta antisommossa sono stati schierati su due file per far fronte ai manifestanti che scandivano slogan come "la vita dei neri conta", e "mani in alto, non sparate". Secondo quanto ha reso noto il Dipartimento di polizia via Twitter, i manifestanti hanno distrutto alcune auto della polizia e 12 agenti sono stati feriti, uno dei quali con una pietra al volto. I manifestanti hanno bloccato anche una parte dell'autostrada "Intestate 85". A decine hanno occupato l'arteria stradale di fronte a una fila di agenti schierati, mentre alcune fonti riferiscono anche di un principio di incendio nell'area. Le proteste seguono la manifestazione contro la polizia tenutasi a Tulsa, in Oklahoma, per l'uccisione di un altro nero, in questo caso disarmato, da parte di un agente.

