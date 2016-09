Un’altra bomba scoperta vicino Seattle

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Un’altra bomba. A seimila chilometri da New York e inesplosa. È stata scoperta in un quartiere di Federal Way, cittadina non lontana da Seattle, nello Stato di Washington. L’ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri. Le autorità non hanno ancora reso noto quale possa essere il movente e se ci sono legami con le bombe di Manhattan e del New Jersey. L'episodio è accaduto alle 21.30 ora locale e ad allertare la polizia è stato un uomo che ha notato la bomba per strada. Intanto Ahmad Khan Rahami, il 28enne di origine afghana sospettato per le bombe di sabato sera, è stato formalmente incriminato con cinque capi d'accusa per tentato omicidio, mentre non sono state ancora formulate le accuse relative alle esplosioni. Il procedimento è stato aperto dalla procura di Union County ed è collegato alla sparatoria di lunedì a Linden, dove Rahami è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco contro gli agenti, ferendone due.

L'uomo non starebbe collaborando con gli inquirenti. Ieri si è saputo che Rahami ha vissuto in Pakistan per quasi un anno, tra il 2013 e il 2014, dove aveva cercato di ottenere il visto per la moglie incinta. Ma all'ambasciata americana di Islamabad gli dissero che, dal momento che la donna era incinta, dpveva aspettare che il bambino nascesse per ottenere il visto per entrambi. È quanto hanno ricostruito gli inquirenti dell'Fbi, che stanno cercando di stabilire il percorso che ha portato alla radicalizzazione di Rahami, immigrato da bambino, nel 1995, negli Stati Uniti con la famiglia dopo che il padre aveva ottenuto l'asilo. In effetti, Rahami - che ha frequentato per due anni i corsi di criminologia al Middlesex County College di Edison, in New Jersey, lasciando però nel 2012 senza laurearsi - ha compiuto negli anni diversi viaggi in Afghanistan, Pakistan e altri Paesi stranieri. E ogni volta, specificano ancora dall'Fbi, al suo ritorno è stato interrogato, senza però mai far scattare particolari allarmi riguardo ad una sua possibile radicalizzazione. Nel 2011 si recò per diverse settimane a Kandahar, in Afghanistan, e Quetta, città pachistana considerata la roccaforte dei talebani. Anche allora Rahami fu fermato al suo rientro dai funzionari dell'immigrazione a cui disse che era stato in visita dai suoi parenti per il matrimonio di uno zio. Ed aveva sfruttato il viaggio in Pakistan per rinnovare il suo visto nel Paese. Due anni dopo, nell'aprile del 2013, infatti, Rahami torna in Pakistan, dove vi rimane fino al marzo dell'anno seguente. Durante quegli 11 mesi Rahami si reca diverse volte in Afghanistan in macchina.

Nello stesso periodo anche il fratello Mohammed si trova in Pakistan, come dimostrano i post sulla sua pagina Facebook, uno in cui compare in una foto con il fratello. I vecchi amici del quartiere fanno risalire l'inizio della trasformazione proprio ai primi viaggi, quattro, cinque anni fa, in Afghanistan e Pakistan, da dove tornò preferendo gli abiti tradizionali islamici alle magliette e i jeans che indossava prima. Rahami, che aveva sempre frequentato la moschea con la famiglia, divenne più religioso, cominciando a pregare nel retro del fast food del padre. E un'altra tessera interessante del puzzle è prorio quella del padre Mohammad Rahami, che ai tempi dell'invasione sovietica aveva combattuto con i mujahedeen in Afghanistan. Contrario alla guerra in Afghanistan lanciata da George Bush nel 2001, non ha manifestato sentimenti anti-americani e - assicura un amico di famiglia - è sempre stato scettico nei confronti dei talebani ed espresso un vero odio per lo Stato Islamico. Rahami era un pessimo padre, non amava l'America e odiava gli omosessuali, ha dichiarato la madre della figlia dell’uomo, Maria. La donna avrebbe incontrato il 28enene di origini afghane al liceo. «Era conosciuto come il clown della classe», racconta la donna ma già all'epoca, spiega, dimostrava il suo odio per i militari Usa. «Lui parlava spesso della cultura occidentale e come era diverso nel suo Paese - ha spiegato - Come se non ci fossero omosessuali in Afghanistan. Sembrava odiare la cultura americana - ha aggiunto Maria che non vedeva Rahami da due anni - ma non ho mai pensato che avrebbe potuto fare una cosa del genere».

Rahami, spiega ancora Maria, era rientrato da uno dei viaggi in Afghanistan, durante il quale gli era stato fatto «il lavaggio del cervello», con una moglie e un altro figlio. Quest’ultima, secondo la Cnn, avrebbe lasciato gli Stati Uniti alcuni giorni prima dell'esplosione a Manhattan che ha causato 29 feriti.

Marzio Laghi