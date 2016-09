Schiaffo repubblicano a Trump: George Bush senior voterà per Hillary 

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



«Il Presidente mi ha detto che voterà per Hillary!». A scriverlo è Kathlenn Hartington, una Kennedy, figlia di Bob e nipote di JFK, su un post con una foto in cui stringe la mano di George H. W. Bush. Un vero e proprio schiaffo repubblicano al candidato Trump dal quale l'intera dinastia Bush ha preso le distanze. a seguito di questa palese dichiarazione di voto diffusa sul social, il portavoce della famiglia si è affrettato a precisare: Il voto del Presidente tra 50 giorni sarà quello di un privato cittadino: un voto privato, dunque. Nel mentre, non rilascia commenti sulla gara presidenziale".

