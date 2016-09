Otto bombe disinnescate in new Jersey Arrestato americano di origini afghane

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Ancora bombe negli Stati Uniti. Dopo quelle di New York che hanno provocato il ferimento di 29 persone, domenica sera è stata la volta del New Jersey dove all'interno di uno zaino, abbandonato nel cestino dei rifiuti vicino la stazione dei treni a Elizabeth, sono stati trovati 5 ordigni. Il pacchetto è stato fatto esplodere durante i controlli degli artificieri. Sempre in New Jersey sono stati scoperti tre dispositivi collocati all'interno di tubi e collegati tra loro con dei fili (pipe-bomb). Alla fine di una giornata convulsa, l'Fbi ha intercettato e arrestato un afghano, naturalizzato americano, Ahmad Khan Rahami di 28enne. Secondo le autorità è lui che ha piazzato le bombe sia a New York e in New Jersey. E se gli Stati Uniti tremano per una nuova scia di attacchi terroristici, l'Europa non dorme sonni tranquilli. Già dal ritrovamento delle bombole gas all'interno di un'auto a Parigi, che ha portato all'arresto di tre donne, in Italia la preoccupazione dell'Antiterrorismo è aumentata. Informative e alert si susseguono. E dopo le bombe esplose a New York si teme un attacco imminente. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero alcuni soggetti indottrinati nelle carceri e nelle comunità islamiste stanziate in numerose moschee clandestine. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, l'identificazione Ahmad Khan Rahami, è avvenuta grazie alle impronte digitali trovate su uno degli ordigni inesplosi. Immediatamente è partita la caccia all'uomo in tutta l'America. Il sospetto è stato rintracciato proprio nel New Jersey e prima di essere catturato ha sparato ai poliziotti, ferendone uno alla mano, mentre il secondo è stato colpito al giubbotto antiproiettile. La fuga di Rahami è finita dopo che il proprietario di un bar di Linden lo ha individuato mentre dormiva in un'auto ed ha allertato la polizia. Appena gli agenti si sono avvicinati, lui ha aperto il fuoco. Il 28enne è stato ferito ad una spalla e trasferito in ospedale. L’arrestato lavorava nel fast food di proprietà del padre Mahumud, che si trova al piano terra della loro casa di Elmora Avenue, ad Elizabeth. Secondo il sindaco di Elizabeth, Christian Bollwage, il fast food, First American Fried Chicken, per il quale negli anni hanno lavorato sia Ahmad che alcuni dei suoi fratelli, ha avuto dei problemi con il City Council a seguito delle lamentele dei vicini che denunciavano il fatto che rimanesse aperto tutta la notte con i clienti che facevano rumore e sporcavano i marciapiedi. «Il consiglio votò per imporre la chiusura del locale alle 10, ma le lamentele dai vicini» continuarono ad arrivare perché l'ordine non sarebbe stato rispettato. Le autorità locali rimangono comunque convinte che dietro New York e il New Jersey ci sia una vera e propria cellula terroristica. Dopo l’identificazione del 28enne la polizia ha immediatamente diffuso una foto del ricercato, spiegando che poteva essere armato e pericoloso. L'uomo che è stato visto nel video sul sito dell'esplosione e in quello dove è stata trovata la bomba inesplosa, nel quartiere di Chelsea, a New York. Le autorità hanno anche fornito un numero di telefono alla popolazione per segnalare informazioni. Sula vicenda è interveuto anche il presidente americano Barack Obama che dal vertice Onu sui migranti ha dichiarato: «Non ci sconfiggeranno mai, come americani noi non ci arrenderemo mai alla paura. Il terrorismo e la violenza cercano di colpire le persone innocenti, ma anche di infondere la paura in tutti noi. Così come dobbiamo essere vigili e aggressivi, tutti noi come cittadini non dobbiamo soccombere a quella paura - ha sottolineato - E non c'è esempio migliore di quello della gente di New York e New Jersey». Obama ha poi assicurato che «continueremo a guidare la coalizione nella lotta all'Isis» e che «sarà fatta giustizia». Per la candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, la minaccia terroristica «è reale, come la nostra determinazione», aggiungendo: «Vigili sì, spaventati no». Donald Trump, il candidato repubblicano, ha invece accusato la Casa Bianca di minimizzare la minaccia rappresentata dallo Stato islamico. Così facendo, ha detto, si permette al pericolo di aumentare sotto il presidente Barack Obama. «Minimizzando la minaccia l'amministrazione Obama ha permesso il materializzarsi di un pericolo a cui siamo tutti sottoposti ed è un altro monito sul fatto che abbiamo bisogno di una nuova leadership nella lotta contro il terrorismo islamico radicale», ha fatto sapere in una nota il portavoce del candidato repubblicano, Jason Miller. Immediata la risposta della Clinton che non ha perso tempo per attaccare il suo rivale: «Dobbiamo ricordare i milioni di migranti e cittadini pacifici, gli attacchi dell'11 settembre non furono perpetrati da migranti - ha detto - Non voglio speculare - ha aggiunto - ma questo è quanto sappiamo: sappiamo che molta della retorica sentita da Donald Trump è stata cavalcata da terroristi per trasformarlo in un conflitto religioso. Non daremo all'Isis esattamente quello che vuole».

Francesca Musacchio