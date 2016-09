Migranti: più 10 per cento in un anno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Il flusso è inarrestabile. Ed è in continuo aumento. Per il secondo anno consecutivo nell’area Ocse, che conta 35 Paesi dall’Austria alla Nuova Zelanda, circa quattro milioni e ottocentomila persone sono migrate permanentemente nel corso del 2015. Un dato leggermente superiore a quello del 2007, anno record, e del 10 per cento più alto che nel 2014, quando i cittadini nati all’estero erano pari a 120 milioni. Lo rivela l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel suo rapporto «Prospettive delle migrazioni internazionali 2016». I due fenomeni che fanno la parte del leone in questo quadro di spostamenti mondiali sono i ricongiungimenti familiari e la libera circolazione all’interno delle frontiere europee, che hanno rappresentato ognuno il 30 per cento del totale. L’immigrazione dalla Romania, dalla Bulgaria, dall’Italia e dalla Francia è lievitata nettamente nel 2014 e anche le richieste di asilo hanno avuto un boom, arrivando l’anno scorso alla registrazione di 1.65 milioni di domande. La maggior parte dei profughi, un milione e 300 mila, provengono dai Paesi Ue che fanno parte dell’Ocse. I siriani sono in testa alla classifica delle richieste, con il 25% delle applicazioni, mentre gli afghani seguono con il 16%. In termini assoluti a subire l’impatto più pesante di questi flussi è stata la Germania, che nel 2015 ha elaborato 440.000 pratiche di asilo (tanto è vero che la cancelliera Merkel ha assicurato l’altro ieri che la cosa non si ripeterà nel 2016). In termini relativi, invece, la Svezia, che in relazione alla sua popolazione ha ricevuto l’1.6% di «applicazioni». Un migrante su dieci è cinese, uno su venti è indiano e uno ogni tre si sposta da un Paese Ocse a un altro Paese Ocse. Per quanto riguarda l’occupazione dei cosiddetti «migranti temporanei», nel 2014 la mobilità intraziendale e il distacco di lavoratori all’interno dell’Unione europea e dell’Area Europea di Libero Scambio sono aumentati rispettivamente del 17% e del 38%. In diversi Paesi è lievitato il reclutamento internazionale dei lavoratori stagionali. Nel periodo 2011-15 il tasso di occupazione tra i migranti è rimasto stabile o è leggermente diminuito nella maggior parte dei Paesi Ocse, ma in molti di questi è rimasto elevato il tasso di disoccupazione tra di loro. In media, tra gli immigrati nell’area Ocse si registra un valore di quasi il 60% di occupati (a fronte del 64,9% dei «nativi»), mentre il tasso di disoccupazione raggiunge il 9,3% (a fronte del 7,3%). Nei Paesi più colpiti dalla crisi dei rifugiati sono state rafforzate le misure volte a favorire l’integrazione dei richiedenti asilo. Ad esempio, la spesa per l’istruzione e le lezioni di lingua è aumentata in Austria, Finlandia, Germania, Norvegia e Svezia. Numerosi Paesi hanno ridotto i tempi di attesa per l’ingresso nel mercato del lavoro o hanno facilitato un accesso rapido ai corsi linguistici e alla valutazione delle competenze. Nell’area Ocse, 18.200 permessi di lavoro sono stati assegnati ai siriani (quasi 2 milioni di siriani dai 18 ai 59 anni sono stati sfollati nei Paesi confinanti) durante gli ultimi cinque anni. Circa 15.300 siriani hanno ricevuto visti di studio (meno del 10% degli studenti universitari siriani sfollati) e oltre 72.000 hanno potuto ricongiungersi con membri della loro famiglia

Maurizio Gallo