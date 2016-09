Italiani rapiti in Libia, il sindaco di Ghat: "Non sono in mano a terroristi"

Altri articoli che parlano di...

Il capo dell'ufficio stampa del Consiglio municipale di Ghat, Hasan Aysa ritiene che ci sia un piccolo gruppo fuorilegge e non al-Qaeda dietro il rapimento, non ancora rivendicato, di due italiani e un canadese, sequestrati ieri mattina nella città di Ghat, nella Libia sudoccidentale, al confine con l'Algeria. I due tecnici italiani, Bruno Cacace e Danilo Calonego, che lavoravano all'aeroporto di Ghat come dipendenti della Con.I.Cos di Mondovì, e l'ingegnere canadese sono stati rapiti "tra le sette e le otto di ieri mattina nel corso di un sequestro a mano armata perpetrato da ignoti mentre si trovavano sulla via che collega la zona di Tahala e Ghat", ha spiegato Aysa. Il portavoce ha aggiunto che il sindaco di Ghat, Komani Saleh, ha convocato una riunione d'emergenza con tutti gli apparati di sicurezza e militari locali per studiare il caso, che è "il primo del genere" che coinvolge cittadini stranieri nella regione di Ghat. "Il Consiglio municipale sta portando avanti i suoi sforzi per ritrovare i lavoratori spariti e farli tornare incolumi", ha detto Aysa, condannando "con forza" quanto accaduto. Dal canto suo, il portavoce del Consiglio municipale di Ghat, Hasan Othman, aveva dichiarato ieri all'agenzia libica "Press Solidarity" che "il gruppo responsabile del rapimento è un gruppo fuorilegge", escludendo che si tratti di una "banda di terroristi".

"Lasciati soli" Il sindaco di Ghat ha anche denunciato di essere stati lasciati soli con questo caso internazionale da risolvere: "Lo Stato libico e le sue istituzioni stanno ignorando la città di Ghat in questo frangente". È quanto ha dichiarato al portale di notizie libico 'Al Wasat' il sindaco di Ghat «Siamo in contatto costante con il governo italiano», ha detto Saleh, denunciando il fatto di lavorare «in assenza di risorse minime» e che le autorità libiche «non hanno fornito aerei per aiutare nelle operazioni di ricerca». Dal canto suo, il capo della sicurezza a Ghat, Madani Murtada, ha affermato che «le ricerche sono in corso» e che «ancora non si conoscono i moventi o le richieste dei rapitori».

