Due lavoratori italiani sequestrati in Libia

Ancora lavoratori italiani rapiti in Libia. A distanza di pochi mesi dal tragico epilogo del sequestro dei quattro tecnici dell'azienda Bonatti di Parma, altri due connazionali sono scomparsi nel paese nordafricano. Si tratta di due dipendenti della Con.I.Cos, una società di Mondovì, nel cuneese, di cui da ieri mattina si sarebbero perse le tracce. Si tratta di Danilo Calonego e Bruno Cacace. A darne notizia il sindaco di Ghat, Qawmani Muhammad Saleh, la cittadina dove i due italiani stavano lavorando al rifacimento della pista dell'aeroporto locale. Parlando con l'agenzia di stampa turca Anadolu, il sindaco ha dichiarato: «Una delle persone sequestrate è di nazionalità canadese, mentre gli altri sono italiani. Stiamo facendo il massimo per conoscere il gruppo dei sequestratori e il luogo dove sono tenuti gli ostaggi». Al momento il sequestro non è stato rivendicato da alcun movimento o gruppo terroristico attivo nella zona.

Nel pomeriggio è arrivata anche la conferma da parte della Farnesina che ha fatto sapere come, fin da questa mattina quando ne ha avuto notizia, sta seguendo la vicenda insieme alle altre articolazioni dello Stato. «Si sta lavorando con il massimo riserbo - hanno spiegato - tenuto conto della delicatezza della situazione».

Il rapimento è avvenuto nella regione del Fezzan, nella cittadina a confine con l'Algeria. Una zona che sarebbe sotto l'egida del governo di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale. Nella regione, però, bande e tribù continuano a gestire il traffico di armi e esseri umani. Una terra senza regole, dove persino le forze di sicurezza entrano con difficoltà. In tutto questo i gruppi terroristici presenti, al Qaeda nel Maghreb islamico e gli scissionisti Murabitun, hanno già avuto dei precedenti in fatto di sequestri. Una zona ad altissimo rischio, dunque, dove la possibilità di finire in mano a bande armate e milizie jihadiste è quasi una certezza. I nostri 007 sarebbero al lavoro per reperire informazioni sull'accaduto. «È ancora troppo presto per parlare di Isis - fanno sapere fonti diplomatiche italiane - stiamo ancora cercando di capire con esattezza cosa è accaduto».

Secondo i media libici gli operai italiani, insieme al cittadino canadese, sono stati rapiti mentre erano in viaggio verso la sede dell'azienda situata a Bi'r Tahala. La loro auto sarebbe stata bloccata da un gruppo di uomini armati che avrebbero sequestrato anche l'autista. Una dinamica simile a quella che portò al sequestro dei quattro tecnici della Bonatti. In quel caso, però, l'autista sarebbe stato il complice dei rapitori.

La Procura di Roma, intanto, sulla vicenda ha aperto un fascicolo. Probabilmente l'ipotesi di reato sarà sequestro di persona a scopo di terrorismo. I due lavoratori rapiti a Ghat sono i dipendenti di una società di Mondovì, la Conicos appunto, che in Libia ha sedi a Tripoli, Bengasi e Ghat. Il sindaco della città di Ghat, oltre ad aver riferito che al momento non è ancora chiaro il gruppo che ha eseguito il sequestro né la località in cui sarebbero stati nascosti i tre operai, ha chiarito che sono in corso indagini.

Francesca Musacchio