Bomba a Manhattan, 5 arresti

Cinque persone sarebbero state arrestate nel corso delle indagini sull'esplosione di un ordigno a New York che ha causato il ferimento di 29 persone a due giorni dall'arrivo di tutti i leader mondiali per la 71esima assemblea generale delle Nazioni unite, che si svolge a pochi chilometri di distanza e nel pieno della campagna elettorale per le presidenziali Usa. I fermi sono stati effettuati dall'Fbi ad un posto di blocco nei pressi del ponte di Verrazano che unisce Brooklyn a Staten Island. L'auto con i cinque arrestati è stata fermata a Brooklyn sulla Belt Parkway, una delle arterie che portano verso il principale scalo aereo di New York, il Jfk. Non è chiaro se la vettura si dirigesse proprio verso l'aeroporto oppure in direzione contraria verso il ponte di Verrazano in direzione Staten Island e New Jersey. Secondo quanto riportano alcuni media sarebbero già in corso degli interrogatori.

Bomba a Manhattan Ieri è stata una giornata di terrore a New York dove è tornata la paura per attacchi terroristici. Una bomba è esplosa in un cassonetto è esploso a Manhattan, tra la 23ma strada e la 7ma avenue nel quartiere di Chelsea, causando 29 feriti tutti successivamente dimessi dall'ospedale. L'esplosione che ha scosso il quartiere di Chelsea, nel cuore di Manhattan, è stata fortissima: i social media, immediatamente inondati di commenti e notizie, raccontano che il rumore è stato sentito anche sull'altra sponda del fiume Hudson, ad Hoboken. L'ordigno, secondo quanto riporta il Ny Times, era costituito da una pentola a pressione piena di schegge metalliche. Una bomba, dunque, "fatta per uccidere". Alcuni video mostrano in azione lo stesso uomo nei due siti a New York dove la polizia ha rinvenuto gli ordigni esplosivi.

Altro ordigno A qualche isolato di distanza dal luogo dell'esplosione sulla 23ma strada, tra la sesta e la settima Avenue, infatti, é stato trovato un secondo ordigno, molto simile, realizzato artigianalmente con una pentola a pressione da cui uscivano dei fili collegati a un telefono cellulare: l'ordigno é stato rimosso mentre un terzo 'pacco sospetto', sempre nella zona, si é rivelato un falso allarme. Vicino alla pentola a pressione è stata trovato un pezzo di carta con una scritta.

Attacco in Minnesota Praticamente in contemporanea ai fatti di New York, un uomo ha accoltellato otto persone in un centro commerciale a St.Clous, nel Minnesota. Il fatto è avvenuto alle otto e un quarto di sera, appena quindici minuti prima della esplosione di New York. L'uomo aveva l'uniforme di una compagnia di sicurezza privata. Avrebbe, secondo i testimoni sentiti dalla polizia, invocato Allah e chiesto ad almeno una delle vittime se fosse di fede musulmana. L'aggressore è stato avvicinato e ucciso da un agente in borghese.

La bomba in New Jersey Intanto ieri una bomba era esplosa nella città di Seaside Park, in New Jersey, lungo il percorso sul quale era in programma una gara di corsa, che è stata cancellata. Fortunatamente in questo caso non ci sono stati feriti. L'ordigno si trovava in un contenitore della spazzatura e anche in quel caso un secondo ordigno è stato ritrovato poco distante. Alla gara dovevano partecipare circa 5mila persone

Indagini Sulla matrice dell'attentato a Manhattan, intanto, continua l'incertezza. Al momento nessuna pista è esclusa, le indagini proseguono, ma le autorità sono caute nel parlare di terrorismo internazionale. La Farnesina, intanto, ha reso noto che al momento nessun italiano risulta coinvolto nell'esplosione.

Redazione online