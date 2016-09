Tempo di elezioni Finito il sogno Ue

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



UE, cioè Unione delle Elezioni. Ieri il pessimo risultato della Cdu di Angela Merkel al parlamento regionale di Berlino, a due settimane dalla debalce di Meclemubrgo-Pomerania anteriore, dà il timbro di quella che è oggi la realtà comunitaria. Uno scontro di interessi interni di impronta elettorale, che si riflettono sullo scenario collettivo. All’afflato comunitario prevale, al momento, quello della sopravvivenza, considerando che da molti degli imminenti snodi elettorali nazionali dipende, inevitabilmente, l’esistenza stessa delle leadership nazionali in gioco. Ne sa qualcosa Renzi, che al termine del vertice di Bratislava è montato sulla barricata non partecipando alla conferenza stampa con Merkel e Hollande, gridando ad un’Europa che non funziona, che non pensa alla crescita e soprattutto trascura i flussi migratori dall’Africa (che coinvolgono le coste italiane) monopolizzando l’attenzione sul problema Turchia. Parallelamente, però, Renzi ha approvato la road map uscita dal vertice slovacco, una lista di obiettivi per rimettersi in piedi dopo il voto della Brexit, scanditi da qui al marzo 2017, quando ricorrerà il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma. E’ difficile concepire il rumore mediatico del premier slegato dall’appuntamento elettorale del referendum sul Ddl Boschi. Renzi, infatti, si avvicina all’appuntamento con un partito profondamente sfilacciato, con l’opposizione interna sugli scudi e D’Alema che ha addirittura lanciato un comitato per il No. Pesano, poi, i continui flussi migratori e le performance economiche non certo esaltanti, tra Pil in grande affanno e il debito pubblico cresciuto di oltre 80 miliardi nei primi sette mesi dell’anno. Per questo, Renzi non può non puntare sull’elettorato moderato di centrodestra, una parte del quale potrebbe digerire meglio la pillola amara del sì con lo zuccherino di un ritrovato vigore in sede europea (soprattutto nella dicotomia con Angela Merkel che alletta molti palati). Di fronte a tutto questo, dunque, le opposizioni hanno avuto buon gioco nel sostenere che il sussulto anti Merkel e Hollande, per quanto sia stato un bel po’ disordinato, ha un sapore esclusivamente elettorale. Come lo ha il ritrovato asse franco-tedesco, ormai appannato e piuttosto polveroso rispetto ai fasti che furono, un connubio che ricorda tanto la proverbiale unione di due debolezze. Angela Merkel, da qui ai prossimi giorni, subirà gli assalti del suo alleato Horst Seehofer, governatore della Baviera e leader di Csu, da sempre grande detrattore della politica delle “porte aperte” ai migranti della Cancelliera. La Merkel è incalzata anche dall’area rigorista del suo partito, che di certo mastica amaro quando sente parlare di flessibilità per l’Italia. A destra inoltre, preme Afd, oramai realtà consolidata: dopo il successo nel Meclemburgo, l’ingresso nel parlamento regionale di Berlino porta a 10 su 16 i landtag dove il partito sovranista è presente, e questo lo rafforza sul piano nazionale. Questa serie di elementi, dunque, compone un quadro non esattamente favorevole alla ricandidatura di Angela Merkel come Cancelliere in vista del voto nel settembre 2017. Capitolo Francia. Oramai per Hollande è saltato l’obiettivo di essere “candidato naturale” dei socialisti l’anno prossimo, e tutto si deciderà nelle primarie di gennaio. Il 20 novembre, però, ci saranno quelle dei Républicains, con il duello tra un redivivo Nicholas Sarkozy e il favorito Alain Juppé, dove il tema europeo sarà ovviamente al centro dell’agendo. Al momento, tutto fa presagire che il vincitore in casa gollista sfiderà al ballottaggio Marine Le Pen, data per favorita al primo turno. E pesa, soprattutto a sinistra, l’incognita Macron, l’ex ministro dell’economia del governo Valls che ha fondato il suo movimento, En Marche. Ma non è finita qui, perché altri due appuntamenti elettorali imminenti sono destinati a condizionare, pesantemente, le politiche comunitarie. Il 2 ottobre in Ungheria, componente del gruppo di Visegrad (assieme a Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia) si svolgerà il referendum che chiamerà i cittadini a pronunciarsi sul tema delle quote di redistribuzione dei migranti (il Primo Ministro Viktor Orban è contrario a questo sistema, che comunque finora non ha mai funzionato granché). E poi ci saranno, il 4 dicembre, le elezioni in Austria per il Presidente della Repubblica, dopo l’annullamento del risultato di maggio per irregolarità e lo scivolamento dal 2 ottobre per difetti nella chiusura ermetica delle buste del voto per corrispondenza. La vittoria di Norbert Hofer, candidato euroscettico del Fpo, cambierebbe ancora di più gli equilibri, rafforzando l’asse dell’Est e trascinando, probabilmente, l’Afd in Germania. A marzo del prossimo anno, poi, ci saranno anche le elezioni nei Paesi Bassi e il candidato Geert Wilders, attestato attorno al 30%, è un sostenitore del “Nexit”, l’uscita dall’Unione. Uno scenario complesso, quindi, una maionese quasi impazzita di campagne elettorali che prefigura un processo di disgregazione sempre più difficile da recuperare.

Pietro De Leo