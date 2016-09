Putin resta zar di Russia. Il suo partito al 44,5%

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Il partito Russia Unita del presidente Vladimir Putin è in testa con il 44,5% dei voti nelle elezioni per il rinnovo della Duma e nelle regioni. È quanto emerge dai primi exit poll, secondo cui al secondo posto si sarebbero piazzati i nazionalisti del Ldpr con il 15,3% dei consensi, mentre terzi sarebbero i comunisti con il 14,9%

Secondo gli exit poll condotti dal Public Opinion Research Center, al quarto posto, con l’8% delle preferenze, si ferma il partito socialista Russia Giusta.

Le prime indicazioni confermano dunque le previsioni della vigilia di quelle che sono state definite le elezioni più noiose degli ultimi anni in Russia: nulla cambia nella composizione del Parlamento, dove restano rappresentati gli stessi quattro partiti della legislatura uscente. Si è trattato anche delle prime elezioni alle quali ha partecipato la Crimea dalla sua annessione alla Federazione nel marzo di due anni fa.

Lo «zar», parlando nella sede del partito, ha definito la performance di Russia Unita «un buon risultato nonostante l'affluenza non molto alta ma comunque positiva». «Noi sappiamo che la vita della gente non è facile - ha detto Putin - e che ci sono molti problemi da risolvere ma le persone hanno votato per Russia Unita e desiderano stabilità: davanti a noi abbiamo molte sfide». Oltre al partito del presidente nella Duma entreranno i soliti noti dell'opposizione, ovvero i Liberaldemocratici, i Comunisti e Russia Giusta, anche se non è ancora chiaro quali saranno le percentuali finali.

La cosiddetta opposizione democratica, Parnas e Yabloko, non sarebbe sempre secondo le prime rilevazioni invece in grado di sorpassare la fatidica sogli di sbarramento del 5%, a meno di (improbabili) sorprese durante il conteggio dei voti, che si protrarrà in tutti gli 11 fusi orari in cui è divisa la Federazione Russa sino allo spoglio «preliminare» dei voti, previsto per le 10 del mattino (le 9 in Italia).

Leo. Ven.