Il cugino della Regina «Sono gay»

Non c’è davvero pace per la Regina Elisabetta. Stavolta i grattacapi arrivano, secondo il Mail on Sunday, dal primo «coming out» pubblico in casa Windsor. Il giornale britannico ieri ha pubblicato un’ intervista a lord Ivar Mountbatten, cugino della regina, il quale ha rivelato di essere gay. Figlio cadetto di David Michael Mountbatten, che fu terzo marchese di Milford Haven e testimone di nozze di Filippo ed Elisabetta, nonchè discendente diretto della regina Vittoria, lord Ivar - 53 anni - è stato sposato fino al 2011 con Penelope Thompson da cui ha avuto tre figli. Ma con il tempo, stando al colloquio pubblicato dal domenicale del popolare tabloid londinese, ha scoperto la propria omosessualità. Il Mail on Sundy scrive ancora che è stato lo stesso aristocratico a invitare un cronista del giornale nella sua residenza per «confessarsi» a cuore aperto. Ancora sul giornale si legge che l'ex moglie e i figli lo hanno sostenuto in questa decisione, definita «incredibilmente coraggiosa». Mountbatten afferma poi di sentirsi «molto meglio» dopo il passo compiuto, pur ammettendo di non trovarsi ancora a proprio agio «al 100%» con l'idea d'essere omosessuale.

Redazione online