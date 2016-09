Esplosione spegne la notte di New York

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Un’esplosione ha scosso il sabato sera newyorkese nel centro della megalopoli. Un’ordigno piazzato in un cestino metallico dei rifiuti ha ferito 29 persone, tutte dimesse dopo una decina di ore. Poco dopo, non lontano, è stata trovata una pentola-bomba, che però non è deflagrata. Nessuno ancora si è preso la paternità del doppio attentato. Il tutto a due giorni dall’arrivo in città dei leader mondiali per la 71° assemblea generale dell’Onu. Non solo. Quasi in contemporanea, sempre sabato sera, in Minnesota un uomo ha ferito a coltellate otto persone e l’attacco è stato rivendicato ieri pomeriggio dall’Isis.

L’esplosione è avvenuta alle 20.30 ora locale (le 2.30 del mattino in Italia) e a New York la gente era in strada e nei locali, tra la 23° strada e la 6° Avenue, nell’elegante quartiere di Chelsea, nella zona ovest di Manhattan. Ad un paio di isolati a nord c'è Eataly e, a proposito di italiani, la Farnesina ha fatto sapere che nessuno dei nostri connazionali è stato coinvolto. A dare l’allarme alla centrale della polizia sono stati due agenti che di pattuglia nella zona, che hanno sentito il botto. La gente scappava terrorizzata urlando in preda al panico, sono giunte decine di ambulanze e mezzi dei pompieri e centinaia di poliziotti, già in stato di allerta per il summit di domani, al quale prenderà parte anche Matteo Renzi. L’area è stata isolata e setacciata, il traffico notturno del sabato è andato in tilt e due linee della metropolitana sono state fermate. Subito sono scattate le indagini del team specializzato in terrorismo, la «Joint terrorism task force», che coordina Fbi e autorità locali, e ha sequestrato i video delle telecamere di sorveglianza.

Poco dopo e poco distante è stato trovato un secondo ordigno, artigianale: una pentola a pressione dalla quale spuntavano cavi colegati a un dispositivo esterno. È stato scoperto sulla 27° strada, tra la 6° e la 7° Avenue. E il pensiero è andato subito a Boston, dove è stata utilizzata una bomba molto simile durante la maratona del 15 aprile 2013. «È stato un episodio molto grave e sicuramente intenzionale, ma per il momento non ci sono prove credibili di legami con il terrorismo, né emergono minacce specifiche per la nostra città», ha detto il sindaco di New York Bill De Blasio, accorso sul luogo dell’esplosione. «Ventinove persone sono state ferite - ha proseguito il sindaco - ma per fortuna nessuna è in condizioni gravi e nessuna è in pericolo di vita». De Blasio ha anche ricordato, nel chiaro tentativo di tranquillizzare gli 8 milioni di abitanti della metropoli, che è diventata, dopo l’11 Settembre, la città meglio attrezzata al mondo per affrontare i pericoli del terrorismo».

Nel pomeriggio, tuttavia, è giunta la rivendicazione del Califfato per l’attacco in un centro commerciale a Santa Cloud, nel Minnesota, dove un americano di origini somale che indossava l’uniforme di una compagnia di vigilantes privati, urlando «Allah è grande», ha accoltellato otto persone prima di essere abbattuto da un agente in borghese. L’aggressore avrebbe chiesto ad almeno una dei feriti se fosse di fede musulmana. L’agenzia di stampa Amaq, legata all'Isis, ha reso noto che «l’esecutore degli accoltellamenti in Minnesota è un soldato dello Stato islamico e ha compiuto l'operazione in risposta agli inviti a prendere di mira i cittadini di Paesi che appartengono alla coalizione dei crociati». Un’altra esplosione è avvenuta, sempre ieri pomeriggio, nel New Jersey. Per Di Blasio, comunque, non c’è alcun collegamento tra i due episodi.

Marzio Laghi