Ecco le istruzioni dei tagliagole per costruire una bomba in casa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Per compiere un attentato non occorre comprare armi sofisticate e organizzare un commando di uomini pronti ad uccidere. Tutti i lupi solitari e i «fratelli» in Occidente possono colpire gli infedeli con ogni mezzo, anche semplici ordigni rudimentali. Da Al Qaeda all'Isis il messaggio con cambia. Ai terroristi vengono forniti tutti gli strumenti (e i manuali) per preparare semplici bombe fatte in casa per averle disponibili in qualunque momento. Da quelle da utilizzare per attentati kamikaze sugli aerei di linea, che possono essere confezionate in modo facile e sicuro così da sfuggire ad ogni controllo, fino a quelle che possono essere piazzate in luoghi affollati e preparate usando pentole e stoviglie. Su Inspire ad esempio...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Francesca Musacchio