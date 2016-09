Da Boston al jet nel Sinai Tutti gli attacchi fai da te

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



New York come Boston. L'esplosione avvenuta ieri ricorda quella del 2013 durante la Maratona. Gli ordigni utilizzati sono gli stessi: pentole a pressione trasformate in bombe. A Boston morirono tre persone e i responsabili furono identificati in due fratelli ceceni: Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev . Era il il 15 aprile e gli ordigni erano stati posizionati vicino al traguardo. Esplosero a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro e le telecamere delle tv impegnate a riprendere la gara immortalarono quanto accaduto. I feriti furono 264, molti dei quali dovettero subire amputazioni. Tra le persone coinvolte alcune non sono sopravvissute: due americani (Krystle Marie Campbel e Martin William Richard di 8 anni) e la cinese Lu Lingz. Le bombe erano state confezionate utilizzando due pentole a pressione all'interno delle quali erano stati inseriti pezzi di ferro, chiodi, bulloni e polvere da sparo. Dopo alcuni giorni le indagini portarono ai due fratelli, coinvolti in una sparatoria avvenuta lo stesso giorno nei pressi di Boston. Dzhokhar spiegò all'Fbi che l'attentato era rivolto agli Stati Uniti, colpevoli di portare avanti una cospirazione contro i musulmani. Tra gli attentati che negli ultimi anni sono stati compiuti con l'utilizzo di bombe «rudimentali», c'è anche quello che ha causato la caduta dell' aereo russo in Sinai. Dopo qualche tempo dalla tragedia in cui morirono 224 persone, l'Isis ha rivendicato l'attacco spiegando che la bomba era posizionata sotto il sedile di uno dei passeggeri ed era stata composta utilizzando una lattina . Sul web furono pubblicate anche le immagini dell'ordigno. L'Airbus 321 della compagnia low cost russa Metrojet, il 31 ottobre del 2015 si è schiantato mentre sorvolava la Penisola del Sinai di ritorno da Sharm el-Sheikh. Con un messaggio audio e un video firmato «Provincia del Sinai», la cellula egiziana che ha aderito allo Stato islamico, gli jihadisti hanno dichiarato di aver abbattuto l’aereo: «Voi adesso controllate le scatole nere, visionate il relitto, e confermate che non è stato abbattuto, se ci riuscite». Il 19 maggio scorso, invece, è stata la volta di un altro aereo: il volo MS804 della Egyptair scomparso dai radar senza lanciare alcun Sos. Il giorno dopo, quando sono stati localizzati i resti del rottame, a 290 chilometri a nord di Alessandria d'Egitto, gli investigatori hanno preso in considerazione tutte le ipotesi: dall’errore umano dei piloti al guasto tecnico, fino alla bomba a bordo e il sabotaggio. L’incidente si è verificato quando mancava poco all’atterraggio e il velivolo si trovava già nello spazio aereo egiziano. Qualcosa, però, non ha funzionato. La compagnia aerea ha precisato che l’Airbus A320 si trovava a 37mila piedi di altitudine, ed era già entrato nello spazio aereo egiziano quando è sparito dai radar alle 2:45. Il contatto si è perso quando il velivolo si trovava a 30/40 miglia (circa 50/60km) dalla costa settentrionale dell’Egitto. Precedetemente, però, il pilota aveva parlato con l’aviazione greca senza riferire alcun problema. Anzi, era calmo e scherzoso

Fra. Mus.