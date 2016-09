Da Berlino arriva un altro schiaffo alla Merkel

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Ancora un tracollo per la Cdu di Angela Merkel. Secondo i primi exit poll per la tv Zdf dopo le elezioni nella città Stato di Berlino, il partito della cancelliera tedesca sarebbe crollata al 18% dei consensi, il peggiore risultato nella capitale dalla fine della Seconda guerra mondiale. Trionfa, come in tutte le ultime elezioni, l’Afd, che si appresta ad entrare in Parlamento con il 12,5% dei voti. Primo partito resta la Spd dell’attuale sindaco, Michael Mueller, con il 23%. Secondo le rilevazioni condotte subito dopo la chiusura delle urne, la Cdu resterebbe comunque il secondo partito, precedendo i Verdi, che avrebbero il 16,5% dei consensi, la Linke avrebbe il 15,5%, i Pirati l’1,% e i liberali dell'Fdp il 6,5%. Di poco diversi gli exit poll della televisione Ard, in base ai quali il movimento populista di Alternativa per democrazia si fermerebbe all011,7%, l’Spd avrebbe il 23,1% e la Cdu il 18,1%. I Verdi e la Linke avrebbero rispettivamente il 16,6% ed il 16,4% dei consensi. «Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo il mandato per formare un governo», ha commentato Mueller, rivendicando la vittoria della sua Spd, che pure, rispetto al voto del 2011, ha perso il 5,4% dei consensi. Ed il nuovo governo sarà senza la Cdu, che rispetto a cinque anni ha perso il 5,3% dei voti, e con i Verdi e la Linke, come già ipotizzato nei giorni scorsi. La Sinistra ha fatto un grande balzo in avanti nelle preferenze degli elettori, passando dall'11,7% del 2011 al 15,9% di oggi, secondo gli ultimi dati. Il vero vincitore è però il partito di destra euroscettico Afd, che entrato nel Parlamento di Berlino, punta adesso al Bundestag, il Parlamento federale. «Abbiamo ottenuto un grande risultato - ha commentato la numero due di Alternativa per la Germania, Beatrix von Storch, dopo i primi dati sulle elezioni a Berlino - L’Afd è arrivato nella Capitale ed è anche diretto verso il Bundestag». Un successo commentato positivamente da Matteo Salvini, leader della Lega, su Facebook: «Elezioni a Berlino. I democristiani della Merkel perdono il 5%, gli alleati della Lega di Alternativa per la Germania guadagnano l'11%. Avanti così Amici, che l'Unione Sovietica Europea fondata su disoccupazione, speculazione e immigrazione la smontiamo».

Leo. Ven.