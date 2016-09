Bomba a New York, la polizia ricerca un giovane afghano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Ahmad Rahami, di 28 anni, afghano, sarebbe attivamente ricercato per il suo ruolo nelle esplosioni nel quartiere Chelsea a New York. Lo rende noto Tom Winter, giornalista della Nbc su Twitter citando molteplici fonti di polizia.Secondo quanto fanno sapere i media, Rahami è residente in New Jersey ed è naturalizzato americano. La polizia ha diramato la sua foto segnaletica.

Have info on Rahami or NY explosion? Call 1-800-CALL-FBI or submit a tip on #FBI website: https://t.co/MrfjbLYaNs pic.twitter.com/KhdV6fRcDZ — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) 19 settembre 2016

Forse cellula terroristica Le notizie sulla situazione negli Usa dove dilaga il clima di terrore continuano a susseguirsi. Le autorità americane ritengono che possa esserci una cellula terroristica con molteplici componenti attiva nell'area di New York/ New Jersey. Stamattina la notizia che un ordigno abbandonato vicino alla stazione ferroviaria di Elizabeth, in New Jersey, è stato fatto esplodere da una squadra di artificieri. Nessuno è rimasto ferito dall'esplosione che arriva a seguito degli attacchi di ieri a New York, in cui sono rimaste ferite 29 persone, e in Minnesota, dove 9 persone sono state pugnalate da un uomo poi ucciso da un agente in borghese

Città blindata Dopo lo shock e la paura New York accoglie blindata l'arrivo dei leader mondiali per l'Assemblea Generale delle Nazioni Uniti. "Vedrete una presenza massiccia del Nypd questa settimana, la più grande che mai", ha assicurato a newyorkesi e non solo il sindaco Bill de Blasio. Anche il segretario per la Sicurezza Interna, Jeh Johnson, ha affermato che le agenzie federale "stanno attivamente partecipando alle inchieste ed alle attività di monitoraggio e controllo" a seguito delle esplosioni a New York e in New Jersey. Ed ha ricordato che un massiccio dispositivo di sicurezza, che coinvolge migliaia di agenti federali coordinati dal Secret Service, era stato attivato per l'appuntamento annuale che attira a New York centinaia di leader mondiali. «Ogni area di New York City collegata alla zona del Palazzo di Vetro sarà quindi soggetta ad uno straordinario livello di sorveglianza e sicurezza», ha concluso Johnson. Anche il governatore di New York, Andrew Cuomo ha parlato di almeno mille agenti della polizia in più per le strade della città dopo l'esplosione di sabato notte in cui sono rimaste ferite 29 persone.

