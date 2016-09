Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Otto persone coltellate in un centro commerciale in Minnesota da un uomo che poì è stato ucciso. L'aggressore ha fatto riferimenti ad Allah e ad almeno una persona ha chiesto se fosse o meno musulmana prima di accoltellarla. E' accaduto al Crossroads Center mall in St. Cloud, un centinaio di chilometri a nord-ovest di Minneapolis. L'aggressore indossava un uniforme di guardia giurata di una società privata.

Redazione online