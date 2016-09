New York, esplode ordigno in un cassonetto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Un ordigno nascosto in un cassonetto è esploso ieri sera a Manhattan tra la 23ma strada e la 7ma avenue nel quartiere di Chelsea, causando almeno 29 feriti di cui uno in gravi condizioni. La polizia ha trovato un altro possibile ordigno esplosivo, forse una pentola a pressione. Sul luogo dell'esplosione sono accorsi polizia, vigili del fuoco, Fbi e antiterrorismo. La zona è stata cordonata e isolata, chiuse alcune linee della metro. Secondo la polizia di New York si tratterebbe di un attacco intenzionale e non di una esplosione accidentale, ma secondo il sindaco De Blasio non ci sarebbero al momento legami con il terrorismo.

Redazione online