Minorenne malato aiutato a morire

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



I controllori della «dolce morte» lo definiscono un «caso eccezionale». Lo è. Ma non nel senso che gli viene assegnato. «Eccezionale» è la decisione di togliere la vita a un minore di 12 anni, pratica che solo il cattolico Belgio consente grazie all’introduzione di una legge specifica nel 2014. E quello reso noto ieri è il primo caso di eutanasia su un minorenne nel Paese. È stata applicata su richiesta del giovane e con il consenso dei genitori e il presidente della Commissione federale sul controllo e la valutazione dell'eutanasia, Wim Distelmans, ha confermato la notizia all'agenzia di stampa «Belga», sottolineando che si è trattato di un caso eccezionale. «Esistono fortunatamente pochi casi di questo tipo, ma ciò non significa che abbiamo il diritto di negare loro il diritto ad una morte dignitosa», ha dichiarato il professore. Il minore aveva diciassette anni ma non sono emersi dettagli sul caso, se non che il ragazzo soffriva di una malattia in fase terminale.

Il Belgio è il solo paese al mondo ad aver esteso la pratica dell'eutanasia ai minori, senza porre limiti di età, contrariamente ai Paesi Bassi che hanno fissato la soglia minima a 12 anni. La norma si applica a minori «capaci di intendere e di volere», che soffrono di una malattia incurabile allo stadio terminale, cui si aggiunga una sofferenza fisica costante e insopportabile che non può essere alleviata. Il bambino o l'adolescente deve farne richiesta, che viene poi valutata da un'équipe medica e da uno psichiatra o psicologo. I genitori devono dare il proprio consenso. Il voto nel 2014, che ha modificato la legge del 2002, la quale a sua volta depenalizzava l’eutanasia, aveva sollevato numerose critiche in Belgio, paese di tradizione cattolica. Per bambini e adolescenti la legge belga prevede che possano optare per l'eutanasia in casi molto limitati, cioè quando abbiano una «sofferenza fisica insopportabile e la loro morte a breve termine sia inevitabile». In questi casi, devono comunque richiedere l'eutanasia più volte e avere un'autorizzazione scritta dei genitori, oltre che sottoporsi a una valutazione psicologica. La notizia ha suscitato reazioni negative su quasi ogni fronte. A difendere la legge belga sono solo i radicali. «La notizia del primo caso al mondo di eutanasia a un minore non dovrebbe stupire: lo Stato, in questo caso il Belgio, ha rispettato la volontà di un suo cittadino», dichiara Maria Antonietta Farina Coscioni, presidente dell'Istituto «Luca Coscioni». «Non solo il testamento biologico, ma anche l'eutanasia devono essere legalizzate», le fa eco Marco Cappato.

Di parere diverso Paola Binetti, di Area popolare, presentatrice di uno dei disegni di legge attualmente in discussione alla Camera. «Non c'è dubbio che il dolore di un figlio possa rappresentare per un genitore un vero e proprio martirio, ma proprio per questo in Italia la legge sulle cure palliative prevede una rete di centri impegnati nella lotta contro il dolore infantile. Una rete apposta per i minori, pensata per loro, capace di rispondere a tutte le loro esigenze; disposta a farsi carico delle necessità dei bambini e dei loro genitori, ma fermamente decisa a rifiutare l'eutanasia in qualunque forma possa essere proposta». «A parte chiedersi quale possa essere stato il livello di consapevolezza e la libertà del minore nell'esprimere il proprio consenso, resta il fatto che la vita umana continua ad essere valutata come un bene strettamente personale, totalmente sganciato da una visione comunitaria e relazionale. La deriva belga dovrebbe costituire un campanello d'allarme per quanti, forse troppo superficialmente, si apprestano a promuovere la legislazione eutanasica nel Parlamento italiano», sottolinea il presidente del Movimento per la Vita Gian Luigi Gigli. «Erode è tornato, strage degli innocenti», twitta il presidente dei deputati di Area Popolare Maurizio Lupi. «Su temi così importanti non possono esserci differenze sostanziali tra i paesi membri della Ue», afferma il deputato Pd Edoardo Patriarca.

L’associazione «Exit Italia», infine, fa sapere che sono 90 al mese i cittadini italiani che chiamano per avere informazioni su come ottenere il suicidio assistito in Svizzera. «E mi è capitato anche di ricevere due richieste per pazienti minorenni, da parte di genitori disperati - spiega il presidente Emilio Coveri - Naturalmente, per loro non abbiamo potuto fare nulla».

Marzio Laghi