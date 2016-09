L’elemosina degli Usa: la vita di Lo Porto vale un milione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



L’Ambasciata americana a Roma ha confermato: abbiamo versato una somma di denaro alla famiglia di Giovanni Lo Porto, ucciso a gennaio 2015 da un drone americano che aveva il compito di colpire un compound al confine tra Pakistan e Afghanistan dove, presumibilmente, si trovavano dei terroristi.

Gli Stati Uniti, però, fanno sapere che la cifra (forse 1,2 milioni di euro, anche se su questo dalla sede diplomatica non è arrivata alcuna conferma), non è un risarcimento. Si tratterebbe di una donazione, partita direttamente da Barack Obama che subito dopo i tragici fatti chiese scusa alla famiglia Lo Porto: «Come presidente e comandante in capo - disse il presidente Usa in quella circostanza - io mi assumo la piena responsabilità delle nostre operazioni anti-terrorismo, compresa quella che per errore ha tolto la vita a Warren e Giovanni. Mi rammarico profondamente per quello che è successo ed a nome del governo degli Stati Uniti presento le più sincere scuse alle famiglie». Lo strike, infatti, oltre ad uccidere il cooperante italiano rapito nel 2011, causò la morte di un altro ostaggio americano, Warren Weinstein, di 73 anni. Ieri anche il fratello di Lo Porto, Daniele, ha confermato la notizia dei soldi ricevuti, spiegando che l’incontro tra la famiglia e i rappresentanti del governo americano è avvenuto a luglio. Sulla vicenda, comunque, resta ancora un alone di mistero, soprattutto sul ruolo svolto dalle intelligence locali, della Cia e dei nostri 007. In quel compound dovevano esserci solo talebani e non ostaggi. Lo strike sarebbe avvenuto il 15 gennaio. Il 28, però, un drone della Cia ha colpito ancora, questa volta nella zona di Shawal, una regione tribale del Pakistan, ripida e boscosa, a lungo roccaforte per i vari gruppi armati di talebani. L’obiettivo erano Ahmed Farouq, un cittadino statunitense leader di Al Qaeda, e Adam Gadahn, altro americano divenuto un importante esponente del gruppo terroristico. La missione era urgente, perché proprio i due, secondo informazione dell’intelligente americana, stavano progettando un attentato negli Usa. Nell’operazione, dunque, oltre al qaedista Farouq, sono morti gli ostaggi. In un altro raid nella zona è morto l’ex portavoce di Al Qaeda, Adam Gadahn. A questo proposito, però, la Casa Bianca ha precisato che «nessuno dei due era stato preso di mira e non c’erano informazioni che indicassero la loro presenza sui siti di queste operazioni». Da subito, invece, gli americani hanno avuto la certezza che in quel raid erano morte anche altre persone tra cui alcuni stranieri.

Francesca Musacchio