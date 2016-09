In Italia un esercito di 250 sacerdoti che scacciano Satana In Italia un esercito di 250 sacerdoti che scacciano Satana

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Con la sua scmparsa Padre Amorth lascia una comunità di 250 esorcisti in Italia, di cui lui era indubbiamente il più famoso. Il numero dei sacerdoti esorcisti è comunque in ascesa nel nostro Paese, dopo che questo mestiere era caduto nel dimenticatoio nei secoli bui della caccia alle streghe, quando i posseduti o presunti tali venivano messi al rogo.

Per il presidente dell’Associazione internazionale esorcisti, padre Francesco Bamonte, il ritorno di moda dell’esorcismo dipende soprattutto dal ricorso frequente all’occultismo, anche se oggi gli esorcisti nelle diocesi «sono ancora pochi, e quelli che ci sono non sempre riescono a smaltire l’enorme richiesta di aiuto».

Uno di loro è padre Vincenzo Taraborelli, 76enne carmelitano che opera come esorcista nella parrocchia della Traspontina in via della Conciliazione a Roma, a due passi dal Vaticano, e al quale si rivolgono ogni giorno decine di persone. Gli esorcisti, spiega, «non hanno poteri taumaturgici. Sono preti come tutti gli altri il cui primo compito è riportare esistenze magari distrutte verso la conversione, che inizia sempre con preghiera e digiuno». I casi di esorcismo come quello dell’ormai famoso film omonimo sono «rari, rarissimi». La maggior parte delle persone che si rivolgono a lui è infatti «gente normale, che molto però soffre in famiglia, al lavoro, persone ferite nel campo di battaglia che è divenuta l’esistenza dei più. I preti oggi sono troppo indaffarati nei propri servizi e non hanno tempo per accogliere, ascoltare, pregare. Così queste persone vengono da me».

Anche monsignor Bruno Forte, teologo e arcivescovo di Chieti-Vasto, riconosce che anche se «non si può escludere che ci siano persone che sperimentano una soggezione al demonio, perfino uno stato di possessione diabolica, per cui può essere necessario l’aiuto di un esorcista, incaricato dalla Chiesa, la stragrande maggioranza di chi si rivolge agli esorcisti non ha bisogno di esorcismi, ma di terapia medica. Con chi è posseduto inizia invece un percorso di conversione, aiutando a tornare alla preghiera, ai sacramenti, in modo che una vita di fede doni forza alla persona stessa per uscire dalla possessione. Poi, certo, si svolge anche il rito di esorcismo, ma non è l’unica azione. Senza conversione non c’è liberazione».

La Chiesa, ad ogni modo, non sempre ama parlare degli esorcismi, vedendo in giro una curiosità morbosa sul tema e il rischio che tutto scada in taumaturgia.

