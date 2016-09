"Attacco a Les Halles con ostaggi" Falso allarme terrorismo a Parigi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Una vasta operazione di polizia ha creato allarme questo pomeriggio a Parigi, ma la prefettura ha poi rassicurato il pubblico con un messaggio su Twitter in cui segnala la fine dell'intervento, aggiungendo che non vi è "nessun pericolo da segnalare". Secondo i media francesi si è trattato probabilmente di un falso allarme. Teatro dell'allarme è stata la zona delle Halles, nel primo arrondissement. Testimoni citati sul sito del quotidiano Le Parisien riferivano di aver sentito verso le 16 colpi d'arma da fuoco vicino ad una chiesa di rue Saint Denis. La prefettura diffondeva intanto un messaggio su Twitter per informare dell'operazione di polizia in corso nella zona e invitare il pubblico ad evitare l'area. Alle 16.30 il sistema d'allerta Saip aveva inviato ai telefoni cellulari un messaggio di allerta attentato riferito ad una chiesa del primo arrondissement parigino. Alle 16.48 è infine arrivato il messaggio della prefettura, in cui si sottolinea che non vi è nessun pericolo da segnalare.

Redazione online