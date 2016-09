Si stringe il cerchio sui cyber-spioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Assediati, inseguiti, ricercati. Si stringe il cerchio su Julian Assange e Edward Snowden. Eroi della libertà di informazione o nemici degli Stati Uniti, due personaggi così diversi ma accomunati dalla stessa ossessione: rivelare i segreti più incoffessabili del potere americano. L’australiano fondatore di WikiLeaks da quattro anni è barricato all’interno dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, e quello della giustizia internazionale è un assedio a metà strada tra una partita a scacchi e una guerra legale. Ieri la giustizia svedese ha confermato il mandato di arresto europeo emesso sei anni fa contro l’attivista e giornalista (anche se ha sempre odiato la categoria, arrivando a pubblicare centinaia di migliaia di documenti top secret senza l’intermediazione dei media). I fatti sono relativi a un’inchiesta aperta nel 2010 per stupro, molestie e coercizione. L’australiano in occasione di una visita in Svezia aveva avuto rapporti sessuali consezienti con due donne che in seguito lo hanno denunciato per essersi rifiutato di indossare il preservativo e disottoporsi a esami per individuare eventuali malattie sessuali. Condotte che nel Paese scandinavo sono equiparate alla violenza. La Corte d’Appello di Stoccolma ha fatto sapere di aver «rifiutato la richiesta di revoca del mandato d’arresto» in quanto l’australiano «è ancora sospettato di stupro» e «c’è il rischio che si sottragga al processo o a un condanna». Per queste accuse Assange rischia quattro anni di carcere, ovvero lo stesso tempo che ha passato volontariamente da rifugiato nell’ambasciata di Quito in Gran Bretagna. Ma la volontà di sottrarsi alla giustizia svedese è motivata dalla possibile estradizione negli Stati Uniti che un processo in Svezia potrebbe innescare. In America sulla testa del fondatore di WikiLeaks pende un’accusa di spionaggio e in un eventuale processo Assange rischia l’ergastolo o addirittura la pena di morte. Intanto Domani risponderà alle domande della Procura svedese all’interno dell’ambasciata londinese come disposto dal procuratore generale di Quito, Wilson Toainga, che materialmente porrà all’australiano le domande delle inquirenti svedesi Ingrid Isgren e Cecilia Redell. La toga ecuadoregna è anche responsabile del possibile prelievo di campioni di fluido corporeo. Accusato dal New York Times di essere un burattino nelle mani della Russia, i cui servizi segreti sarebbero all’origine di molto del materiale pubblicato da WikiLeakes, Assange conduce la partita tra tatticismi e improvvise accelerazioni, l’ultima delle quali è la proposta di uno scambio: si consegnerà se verrà concessa la grazia a Chelsea Manning, Bradley prima del cambio di sesso, l’ex militare statunitense che gli passò migliaia di «cabli» riservati, condannato a 35 anni e già in carcere.

Spy story da cinema anche quella di Edward Snowden con un nuovo capitolo scritto proprio mentre viene presentato il film di Oliver Stone sulla sua vita. La Commissione d’intelligence della Camera statunitense ha chiesto al presidente Barack Obama di rifiutare la richiesta di grazia avanzata dall’ex membro dell’Nsa e tecnico della Cia, responsabile di aver svelato ai media i programmi segreti di sorveglianza di massa da parte dell’agenzia voluti dall’ex presidente repubblicano George W. Bush, proseguiti poi dal democratico Obama. In una lettera membri bipartisan del Congresso hanno affermato che Snowden ha causato «un danno tremendo alla sicurezza nazionale». L’ex tecnico, 33 anni, dopo essere rimbalzato tra Hong Kong e Gran Bretagna, ha trovato ospitalità in Russia grazie a un permesso di soggiorno ad hoc che contribuisce a tenere alta la tensione sul filo Washington-Mosca. Per molti è un eroe e un martire della libertà di conoscenza, ma per la commissione Usa è solo un «serial exaggerator and fabricator», un bugiardo seriale. «Non è un patriota - scrivono i parlamentari Usa nella relazione allegata alla lettera, di cui sono state rese note solo quattro delle 36 pagine - ma un criminale». Non un whistleblower ma un «impiegato frustrato». Il legale del tecnico Cia rigetta le accuse: «È la solita retorica, nessuno ha dimostrato i danni alla sicurezza nazionale».

Intanto un nutrito gruppo di sostenitori eccellenti capitanato dall’ex candidato alle primarie Dem Bernie Sanders, l’intellettuale Noam Chomsky e dall’attrice Susan Sarandon, è disposto a spendersi affinché Obama conceda la grazia. Ultimo, controverso atto del suo mandato conclusivo alla Casa Bianca. Sempre che la patata bollente non passi nelle mani del successore, la colomba Hillary Clinton o il falco Donald Trump.

Davide Di Santo