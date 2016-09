New York, aggredisce agenti con una mannaia: arrestato 32enne

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Paura nel cuore di Manhattan. Un uomo armato di una mannaia ha gravemente ferito un agente di polizia vicino a Penn Station, a New York. L'uomo, il 32enne Akram Joudeh, del Queens, ha precedenti penali, tra cui 15 arresti, compreso un fermo lo scorso 27 agosto quando fu individuato con dei coltelli vicino a una sinagoga. E' stato avvicinato dagli agenti mentre cercava di rimuovere un bloccaruote dalla sua auto parcheggiata in divieto di sosta. Dopo poco il sospetto ha preso una mannaia e si è dato alla fuga. A questo punto è iniziato l'inseguimento per le vie della città in piena ora di punta, le 17 circa (le 23 di ieri in Italia). Il sospetto si è arrampicato su un'auto della polizia dove è stato raggiunto dai suoi inseguitori e ha colpito uno di loro, un agente fuori servizio che si era unito ai colleghi quando aveva visto ciò che stava accadendo. Joudeh lo ha colpito al volto ferendolo gravemente. A quanto risulta altri quattro agenti sono stati assistiti in ospedale per una valutazione del trauma subito. Prima di riuscire a fermarlo, i poliziotti hanno esploso 18 colpi di arma da fuoco. Ora Joudeh è ricoverato in ospedale in condizioni critiche, ma stabili.

Redazione online