Ok i medici ma in Libia siamo in guerra

Più militari che medici, per proteggere i medici. L’ospedale italiano che a Misurata si prenderà cura dei combattenti feriti nella battaglia per Sirte nasce all’insegna della prudenza, ma è una scelta chiara. Che l’Italia non si limitasse a rivendicare a parole un ruolo di primattore in Libia era chiaro da tempo. Se non fossero bastate le poche righe di un’agenzia di notizie vicina al Mossad israeliano che avevano riferito, la scorsa primavera, di italiani coinvolti in un agguato - circostanza smentita fermamente - e se la visita di Gentiloni a Tripoli - la prima di una figura istituzionale europea - poteva essere rubricata come un gesto squisitamente e solamente politico, la scelta di inviare gli uomini della Folgore ha il sapore di una discesa in campo.





Non è una missione umanitaria, non andiamo a prendere in braccio bambini o ad organizzare sale parto: siamo nel retroterra logistico della Libia che si riconosce nel governo di Tripoli, quello incubato, partorito e allevato dalla comunità internazionale come unico e legittimo rappresentante del paese. Tutto semplice, allora? Nulla è semplice, in Libia. Il governo dell’est del paese, quello di Tobruk, che aveva in precedenza anch’esso goduto del riconoscimento internazionale, non si è fatto da parte. Le truppe del generale Haftar, pochi giorni fa, hanno assunto il controllo di importanti strutture petrolifere. In mezzo ai due contendenti c’è quel che resta dell’Isis. E anche a guardare dalla «nostra» parte, la Libia è un mondo complicato. Il governo di Tripoli, voluto dall’Occidente, si è affermato - non è un mistero - solo grazie alla benevolenza della Fratellanza musulmana, e al peso dei suoi uomini nella compagine governativa. Vero che nel mosaico di forze che lo sostengono le milizie di Misurata, dove andranno i nostri, sono le più pragmatiche, le meno fondamentaliste, le più affidabili. Ma è vero anche che, se infine le bandiere nere dell’Isis verranno ammainate, il rischio è una resa dei conti fra Tripoli e Tobruk, o quello di una spartizione di fatto del paese.





Prospettiva complicata dal fatto che dietro ad Haftar c’è l’Egitto di Morsi - come se non bastasse la vicenda di Giulio Regeni, ecco un altro terreno di scontro tra Roma e Il Cairo - e, un po’ più velatamente la Francia di Hollande e della Total. Un wargame senza il grande regista, perché gli Stati Uniti stanno per passare dalla confusione di Obama al vuoto delle ultime battute delle presidenziali. Allora, è un rischio questa spedizione? A Misurata non ci sono pericoli dietro l’angolo, e il rischio è piuttosto quello di restare invischiati nelle tempeste dello scatolone di sabbia, invece che nella rinascita di un paese dove si stava meglio quando si stava peggio. Naturalmente non va dimenticato che abbiamo improvvidamente partecipato al suicidio della vecchia Libia, e che agli occhi dei mille nazionalismi libici siamo pur sempre i vecchi colonizzatori: la strada nazionale costiera che collegando Tripoli e Bengasi passa per Misurata è la via Balbia, e chi a Sabaudia ammira una villa famosa sa che quella era la villa dei conti Volpi di Misurata, appunto. C’è un modo per capire se e quanto ci conviene questa scelta?





Difficile misurarsi sulla scommessa strategica, che è di lungo periodo. Più semplice dire che ci sono almeno tre piccole questioni che ci diranno se stiamo facendo i nostri legittimi interessi: le forniture di petrolio, la vicenda di Failla e Piano, i barconi. Sul petrolio c’è poco da dire. Sulla morte dei due operai italiani al termine di un lungo sequestro c’è molta chiarezza, inutilmente richiesta dalla vedova di Salvatore Failla, da fare. Sui barconi, parlano i numeri dei «salvataggi» e degli sbarchi. Ormai le carrette del mare vengono raccolte alle soglie delle acque libiche, in una spola che non è salvataggio ma routine quotidiana. Tanto che due troppo generosi volontari tedeschi sono stati arrestati dai libici proprio per aver violato le acque territoriali. Le navi italiane, più accorte, incrociano al tredicesimo miglio, come tassì fuori da una stazione. C’è una terza via, alternativa ai naufragi e alla messinscena della raccolta di immigrati porta a porta? Quella di un governo libico che impedisca le partenze selvagge e costruisca campi di raccolta, di identificazione, di verifica dei requisiti per le richieste d’asilo degni di questo nome. Per ora, legittimamente, il governo di Tripoli lamenta che la Croce rossa libica non riesce a gestire neanche quelli esistenti e l’Europa è avara di aiuti. Sarebbe il colmo che guarissimo i combattenti e trascurassimo le nostre malattie.

Toni Capuozzo