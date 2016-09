Ohio, polizia uccide un 13enne di colore con arma giocattolo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Un incidente o un atto volontario che riapre una vecchia ferita della società americana. Un ragazzo nero di 13 anni è stato ucciso la notte scorsa dalla polizia di Columbus, nello Stato dell'Ohio. Prima di aprire il fuoco gli agenti si sono visti puntare contro un'arma poi rivelatasi essere una pistola giocattolo. Il giovane, identificato come Tyree King, è stato colpito più volte da un agente che, insieme ad alcuni colleghi era stato chiamato nella zona, nel centro della città, per una rapina a mano armata. I poliziotti si erano avvicinati a un gruppo di tre persone che corrispondevano alla descrizione dei sospetti, due dei quali hanno tentato immediatamente di fuggire. Raggiunto dagli agenti, il ragazzino avrebbe estratto, secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, l'arma giocattolo, quella che in America viene chiamata Bb gun. L'agente ha quindi sparato e colpito in modo letale il 13enne. Un testimone ha raccontato ai media locali di aver visto gli agenti che inseguivano due ragazzi e poi di aver sentito tre, quattro o cinque spari. Un altro ragazzo è stato fermato e poi rilasciato. Secondo una radio locale l'agente che ha sparato è in servizio da nove anni. L'incidente è avvenuto a due anni dalla morte, sempre in Ohio, di Tamir Rice, il 12enne afroamericano ucciso da un agente dopo essere stato visto con una pistola giocattolo in mano. L'uccisione provocò una serie di proteste nell'ambito del movimento Black Lives Matter. Lo scorso dicembre un giudice ha deciso di non incriminare i due agenti coinvolti nella sparatoria, mentre ad aprile la città di Cleveland ha accettato di pagare 6 milioni di dollari alla famiglia Rice per chiudere il processo per violazione dei diritti civili.

Redazione online