Parigi, fermato un ragazzo di 15 anni pronto per un attentato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



È sempre alta l'allarme terrorismo in Francia che anche oggi finisce sulle cronache per una sventata minaccia islamica. È stato infatti fermato a Parigi un adolescente pronto a portare a segno un attentato terroristico. Il ragazzo è stato posto in stato di fermo dagli 007 transalpini. Nato nel settembre del 2001, è stato fermato nel ventesimo arrondissement, nella zona nord di Parigi. I media francesi fanno sapere che è in corso una perquisizione.

Contatti con jihadisti A quanto si apprende era in contatto con il jihadista francese Rachid Kassim, presunto mandante e ispiratore dalla Siria di diversi progetti d'attentato in Francia. Stando alle indagini, riporta Bfmtv, Rachid Kassim ha ispirato in modo più o meno diretto i seguenti attacchi: quello del 13 giugno a Magnanville, dove Larossi Abballa ha ucciso un poliziotto e la sua compagna; e quello del 26 luglio nella chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino Rouen, in cui Adel Kermiche e Abdel Malik Petitjean hanno sgozzato durante la messa mattutina padre Jacques Hamel. Kassim avrebbe inoltre guidato i progetti di attentati del commando di donne arrestate dopo la scoperta dell'auto sospetta vicino Notre Dame, nonché quelli del 15enne fermato a Parigi sabato perché voleva compiere una attacco con arma da taglio.

Chi è il fermato? Il ragazzo di quindici anni si era "proposto per un'azione terroristica", precisano i media francesi. Sabato scorso, un altro adolescente di 15 anni legato a Rachid Kassim e sospettato di voler "passare all'azione" era stato fermato a Parigi. Nato il 9 settembre 2001, il quindicenne fermato all'alba non era noto ai servizi di polizia. A quanto si apprende, aveva cercato di procurarsi un'arma ma si ignora l'obiettivo e il modus operandi. In Francia sono circa una trentina i minorenni fermati nel quadro di vicende legate al terrorismo. Dalla Siria, praticamente ogni giorno, Rachid Kassim, lancia messaggi propagandistici su Telegram per chiedere di insanguinare la Francia. Sulla chat criptata il francese jihadista già istigatore di diversi attentati in Francia ha 330 follower. "Il nostro è un lavoro estremamente denso per individuare chi può passare all'azione, lavoriamo giorno e notte", ha detto il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, in una breve dichiarazione alla stampa all'Eliseo "L'azione dei servizi è più intesa che mai".

Cinque siriani in manette: Ma non c'è solo questo fermo. Cinque siriani armati e sospettati di voler acquistare dei kalashnikov sono stati arrestati stanotte a Parigi, nel XVIII arrondissement (Montmartre). Lo rivelano fonti citate dalla radio RTL. I cinque sono stati individuati in un ristorante del quartiere latino, dove progettavano l'acquisto di quattro kalashnikov per la somma di 600 euro. I cinque, dopo aver mangiato e parlato dell'acquisto delle armi, sono stati pedinati dalla polizia, che aveva solidi motivi per considerarli sospetti. Gli arrestati sono andati a quel punto nel quartiere di Montmartre, dove hanno cominciato a fotografare da diverse angolature la basilica del Sacre-Coeur. Gli agenti hanno deciso di passare all'azione e di arrestarli con l'accusa di associazione per delinquere e detenzione di armi.

Redazione online