L'indiscrezione choc sulla salute di Hillary: potrebbe avere il Parkinson

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



La decisione di Hillary Clinton di tenere nascosta la polmonite ha innescato una dannosa sequenza di eventi. Eventi, sottovalutati, che potrebbero incidere negativamente sulla sua campagna elettorale. Mentre si fanno i conti con terapie, svenimenti, pareri di medici ignorati c'è chi va oltre i comunicati ufficiali e ipotizza addirittura un male peggiore per la ex first lady. Si tratterebbe di una malattia ben nascosta ai media che però potrebbe cambiare la natura di queste presidenziali: Hillary potrebbe essere affetta dal morbo di Parkinson. O almeno è quanto afferma Express.





Il parere del medico Venerdì mattina la Clinton si è fatta visitare dal suo medico, Lisa Bardack, a causa della forte tosse. La dottoressa le ha diagnosticato una polmonite da curare con antibiotici e un pò di riposo. Ma la Clinton ha scelto di andare avanti e tenere nascosta la malattia ."Se avesse seguito il consiglio del medico - nota il Post - non sarebbe andata alla raccolta fondi di venerdì sera dove ha abbassato la guardia e ha scioccamente parlato dei sostenitori di Trump, né sarebbe stata vista vacillare sabato mattina mentre veniva portata via dalla cerimonia dell'11 settembre". La scelta della Clinton ha sollevato perplessità anche fra suoi alleati, preoccupati che la vicenda alimenti le accuse di mancanza di trasparenza che la perseguitano da tempo. "Gli antibiotici possono guarire la polmonite. Ma qual'è la cura per un'insana tendenza alla privacy che crea ripetutamente problemi non necessari?", ha twittato David Axelrod, l'ex stratega delle campagne del presidente Barack Obama. Il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest "ha nascosto a malapena la sua frustrazione", nota il Post, alla vigilia dell'evento elettorale che Obama terrà oggi per la Clinton a Filadelfia. "C'è una ragione per la quale in questo Paese abbiamo una lunga tradizione di candidati che diffondono al pubblico informazioni sulla loro salute prima delle elezioni", ha affermato sottolineando che Obama l'ha fatto da candidato e continua farlo da presidente.





Clinton: "Sto meglio" La notizia positiva è che la Clnton si sente già molto meglio. A dichiararlo, in un'intervista telefonica con la Cnn è stata la stessa candidata democratica alla Casa Bianca, precisando di non aver rivelato la notizia della polmonite che le era stata diagnosticata perché non le sembrava che fosse un grosso problema. Hillary ha poi ammesso di non aver dato ascolto al saggio consiglio del medico che le aveva prescritto cinque giorni di riposo. La candidata democratica ha poi espresso l'auspicio di poter riprendere gli impegni in agenda entro un paio di giorni. Raccontando quanto le è accaduto alla cerimonia di commemorazione per la strage dell'11 settembre Hillary ha detto: "Mi girava la testa e ho perso l'equilibrio per un minuto, ma una volta entrata nell'auto, una volta che mi sono potuta sedere, ho bevuto un pò d'acqua, ho immediatamente cominciato a sentirmi meglio".

Redazione online