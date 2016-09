Shimon Peres colpito da ictus

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



L'ex presidente israeliano Shimon Peres è stato ricoverato in ospedale per un sospetto ictus. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz, aggiungendo che Peres è in condizioni stabili, del tutto cosciente e si sta sottoponendo a cure mediche. Peres, 93 anni, ex primo ministro e veterano della politica dello Stato ebraico, fu tra i principali fautori degli accordi di Oslo con i palestinesi del 19. Peres è stato sottoposto ad una prima Tac che ha mostrato un'emorragia cerebrale, per la quale i medici hanno deciso di sedare l'ex presidente israeliano, sottoposto a respirazione artificiale durante i trattamenti medici. Servirà una ulteriore Tac per verificare l'efficacia del trattamento e valutare la necessità di un intervento chirurgico.

