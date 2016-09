Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite in un incidente, avvenuto questa mattina, a bordo della "Harmony of the Seas", una nave da crociera della compagnia Royal Caribbean, che faceva scalo nel porto di Marsiglia, quando una scialuppa di salvataggio si è staccata mentre era in corso una esercitazione di sicurezza, con cinque persone a bordo. Il bilancio di una vittima e dei feriti è stato confermato a Le Figaro da un portavoce dei vigili del fuoco-sommozzatori di Marsiglia. Due dei quattro feriti - secondo La Provence - sono in condizioni molto gravi. La nave, lunga 362 metri aveva lasciato i cantieri navali di Saint-Nazaire lo scorso maggio. Si tratta della nave da crociera più grande al mondo

Il gigante dei mari Un peso di 227 mila tonnellate e 16 ponti passeggeri, raggiunge i 70 metri d'altezza e i 72 di larghezza. Terza gemella della classe Oasis, il gigante dei mari ha iniziato il 7 giugno i suoi itinerari in tutto il Mediterraneo con scali anche a Civitavecchia, Napoli, Barcellona, Palma di Maiorca, La Spezia e appunto Marsiglia. A bordo da una parte le caratteristiche delle navi di Classe Oasis, come i 7 quartieri tematici, il Central Park con oltre 10.000 piante vere, la zip-line per volare a 25 metri d'altezza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i simulatori di surf e le oltre 20 piscine. Dall'altra le innovazioni caratteristiche della classe Quantum come il Bionic Bar, il primo bar gestito da barman-robot di progettazione italiana, le camere con balcone virtuale e la connessione internet superveloce. A maggio, decine di migliaia di persone avevano assistito al varo nei cantieri atlantici di Saint-Nazaire. Per l'occasione il costruttore STX France aveva firmato una lettera d'intenti con Royal Caribbean per la costruzione di altre tre nuove navi, un ordine potenziale da 2,5 miliardi di euro.

Redazione online