Democratici pronti a sostituire Hillary

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



In principio doveva essere sostituito lui, Donald Trump, l'ingestibile candidato repubblicano alla Casa Bianca. Il rischio ora è che venga sostituita lei, Hillary Clinton. Il suo nome sulla scheda delle elezioni americane di novembre era l'unica certezza di questa pazza campagna 2016, ma forse proprio quelle schede presto dovranno essere ristampate. Preoccupano le condizioni di salute di Hillary Clinton. Da quasi due mesi, dopo la Convention di luglio, ha ridotto drasticamente gli eventi pubblici e sono capitati diversi attacchi di tosse, convulsioni, cadute, fino all'ultima di domenica alle celebrazioni dell'11 settembre. Su internet è virale il video di Hillary che perde conoscenza durante il comizio del 4 agosto a Las Vegas.

Smette improvvisamente di parlare e resta immobile, bloccata. Un uomo vestito come un agente dei servizi segreti ma che agente non è, le si avvicina e la sveglia. Le suggerisce da dove ricominciare e lei riprende subito. È il suo angelo, presente anche in un’altra foto mentre la accompagna al discorso di accettazione della candidatura a Philadelphia. L’uomo porta con sé un iniettatore di Diazepam: un sedativo. Il 5 settembre un altro episodio sospetto a Cleveland: la candidata ha di fatto interrotto il suo comizio per due minuti di tosse continua. Sarebbero gli strascichi del trauma cerebrale che la colpì a dicembre 2012 e delle cure che è ancora costretta a fare. Il suo medico, ai tempi, era stato chiaro: «Non è in grado di ricordare tutte le informazioni che riceve e sarebbe opportuno che lavorasse solo poche ore al giorno». Immagini impressionanti da vedere, così come impressionante è la capacità di reazione di Hillary, che riesce a riprendersi in pochi minuti e continuare i suoi discorsi come se nulla fosse. Ma cosa succede se viene eletta presidente e momenti di mancamento come quelli delle ultime settimane capitano proprio nell'attimo in cui deve decidere se schiacciare o meno i bottoni della valigetta nucleare?

Da qui l'idea del partito democratico di cambiare in corsa il proprio candidato. Ci auguriamo, ovviamente, che non accada, ma le regole per far fronte a un'emergenza del genere ci sono. Le hanno stabilite entrambi i partiti nei loro regolamenti. Nel caso dei democratici, la lettera c) dell'articolo 2 attribuisce la responsabilità della nomina di un candidato sostitutivo al Comitato Nazionale del Partito, che si riunisce d'urgenza e tempestivamente decide. Le difficoltà, semmai, sono pratiche. A parte gli Stati in cui c'è il voto elettronico, le schede elettorali sono state già stampate. Se Hillary dovesse ritirarsi, ci sarà il tempo di sostituirle tutte? Il caso è stato studiato da uno dei principali think tank americani, Brookings Institution: se il cambio di candidato avviene troppo tardi, i cittadini a novembre esprimerebbero comunque la loro preferenza sulla scheda con il nome Clinton. Toccherà poi ai grandi elettori, che il lunedì dopo il secondo martedì di dicembre ufficializzano il voto popolare di novembre, trasferire quei voti al nuovo candidato. Nella storia è capitato due volte, nel 1912 e nel 1972, rispettivamente ai repubblicani e ai democratici, anche se in entrambi i casi si è trattato di sostituzione del candidato vice-presidente. Il primo, James Sherman, è morto pochi giorni prima del voto; il secondo, Thomas Eagleton, si ritirò dalla corsa a seguito di una bufera politico-mediatica scatenata dalla pubblicazione delle sue cartelle cliniche. Proprio quello che potrebbe accadere alla Clinton. La richiesta di rendere noti i suoi dati medici diventa sempre più pressante. Trump ha annunciato che lo farà nei prossimi giorni.

A lei converrebbe per stoppare chi parla di Parkinson, di un catetere nascosto nei pantaloni e chi dice che quella uscita domenica da casa della figlia Chelsea era una sosia. Ma se le illazioni sul suo stato di salute trovassero conferma, Hillary probabilmente sarebbe costretta a ritirarsi. Qualcuno già glielo chiede perché sapeva di avere la polmonite da venerdì ma non ha detto nulla agli elettori. E c’è chi prevede una ridiscesa in campo dell'attuale vice presidente, Joe Biden, o dell'amatissimo governatore della California, Jerry Brown. Mentre se si vuole mantenere una candidata donna è pronta la senatrice Elizabeth Warren. A quel punto, la decisione andrà presa in poche ore. Un grande in bocca al lupo a Hillary Clinton. Il portavoce del team elettorale della candidata Democratica, Brian Fallon ha comunque siegato che Hillary Clinton non soffre di problemi medici diversi dalla polmonite e dovrebbe riprendere la campagna già a metà o a fine settimana. «Non ci sono altri problemi non divulgati», ha affermato.

Paola Tommasi