Usa, scoppia la polemica dopo il malore di Hillary

Hillary Clinton sta male, ha la polmonite. Lo fa sapere il suo medico Lisa Bardack dopo il malore a Ground Zero della candidata democratica alla Casa Bianca E immediata, sul web, rimbalza la notizia di un suo possibile passo indietro dalla corsa alla Casa Bianca. Per qualcuno è pura e semplice fantapolitica. "Spero che guarisca presto" ha fatto sapere il candidato repubblicano Donald Trump, suo rivale. The Donald ha quindi fatto sapere che fornirà tutte le informazioni relative alla sua salute, precisando di essersi sottoposto a una visita medica la settimana scorsa e che quando avrà risultati li renderà noti "nei minimi dettagli". Alla Clinton ha poi augurato di tornare in pista intempo per "il prossimo dibattito". L'ex segretario di Stato ha cancellato dalla sua agenda il viaggio in programma oggi e domani sulla costa occidentale degli Stati Uniti. La Clinton doveva volare in California per una raccolta fondi e partecipare al talk-show televisivo condotto da Ellen DeGeneres.

"Era sotto antibiotici e disidratata" Insomma una brutta notizia per l'ex first lady. Ieri, prima che il suo medico facesse luce sul suo stato di salute, si erano moltiplicate le voci sulle cause del suo malore. Poi il chiarimento. Il medico ha spiegato in una nota che la polmonite le è stata diagnosticata venerdì scorso, in seguito a esami più approfonditi eseguiti per capire le cause di una tosse prolungata. Troppo prolungata per essere solo la conseguenza delle allergie di cui Hillary soffre. Il medico ha fatto sapere che la candidata alla Casa Bianca era stata sottoposta a una cura di antibiotici. Le era stato anche consigliato di restare a riposo e di modificare l'agenda dei suoi impegni. A tradirla, a Ground Zero, sarebbe stato il caldo: una giornata durante la quale la temperatura percepita è stata superiore a quella reale per via dell'alto tasso di umidità.





Il malore a Ground Zero A spiegare la decisione di Hillary di lasciare in fretta la cerimonia era stato il suo portavoce Nick Merrill dopo quasi un'ora e mezza di silenzio e di mistero. I pochi testimoni hanno subito parlato di un malore improvviso. Il primo a dare la notizia un reporter di Fox News. Le immagini diffuse in seguito mostrano la Clinton appoggiata ad una colonnina sul margine del marciapiede mentre si aspetta il van che la porterà via. Al momento di salire sul veicolo si nota chiaramente come le ginocchia della ex first lady cedano. Non riesce a camminare e le persone attorno a lei di fatto la tirano su di peso.













Sarà il portavoce a comunicare che Hillary è stata condotta a casa della figlia Chelsea, nel Flatiron District di Manhattan, e che si era ripresa. E' stata poi la stessa Hillary a rassicurare tutti, incrociando i giornalisti sotto l'abitazione: "Sto alla grande" ha detto. "Oggi a New Yok è una bellissima giornata", ha quindi aggiunto, forse riferendosi al caldo. Poi di nuovo in auto, direzione Chappaqua, a nord di New York, dove i Clinton hanno la residenza. E' qui che probabilmente è stata visitata dal medico.







La campagna elettorale Dichiarazioni e smentite sulla salute di Hillary. Stamane il Washington Post in un articolo ha fatto sapere che le condizioni di salute della candidata dem rischiano di diventare il tema caldo di questa campagna elettorale. Sotto accusa non solo la capacità fisica di Clinton di assumere la presidenza, come afferma da mesi il rivale Trump, ma la trasparenza della candidata democratica sulle sue reali condizioni di salute. In un primo momento lo staff di Clinton ha parlato, infatti, di un colpo di calore, per poi essere smentito dal medico personale. Ora tutti gli occhi sono puntati su di lei. Se dovesse lasciare, il leggero vantaggio di cui godono i democratici nei sondaggi potrebbero subire variazioni non proprio positive. Non resta che attendere.

Redazione online