Dolce vita da narcos colombiano in Usa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



«Meglio una tomba in Colombia che una prigione in America». La frase attribuita dalla leggenda metropolitana di Medellin a Pablo Escobar, mito negativo tornato molto di moda con la serie "Narcos" che è la più gettonata su "Netflix" (tratta dal best seller dell’ex agente CIA Mark Bowden, è alla seconda e ultima stagione), rischia seriamente di essere smentita dalla cruda realtà. Quasi tutti i 44 "lord of drugs" estradati negli stati Uniti dalla Colombia tra il 2000 e il 2007 sono ormai cittadini liberi in America e alcuni hanno ottenuto la green card e si godono un bottino a nove zeri, nascosto nei paradisi fiscali dei Caraibi, da cittadini americani.





Hanno avuto ciascuno pene lievi, mai più di dodici anni di carcere , e tutti dopo sette o otto erano liberi. Mentre oggi in Colombia li vorrebbero indietro per processarli per crimini contro l’umanità, vedi ammazzamenti, stragi, razzie di interi villaggi di campesinos, sparizioni eccetera. Iniziamo dalla storia del povero signor Julio Henriquez Santamaria che nel 2001 divenne un desaparecido per mano dell’organizzazione paramilitare di Hernan Giraldo Serna. La sua "colpa" quella di avere aiutato i campesinos ad abbandonare le coltivazioni di coca per sostituirle con quelle di caffè. Serna nel 2007 fu estradato in America dove fra poco sarà un uomo libero. E potrà chiedere di rimanervi se dimostrerà di avere i soldi per sostenersi. E la Colombia, che dopo la pacificazione con le Farc - altri narco trafficanti ma "de sinistra", mentre la maggior parte dei discendenti di Escobar aveva alle proprie dipendenze gruppi paramilitari di destra (che aiutarono sottobanco anche l’ex presidente Alvaro Uribe nella lotta alla guerriglia Farc nelle giungle) - proprio non sa come fare.





Ciascuno di questi 44 boss ha siglato dei "secret deals" con le passate amministrazioni americane. Consengnando qualche loro complice e aiutando a smantellare qualche decina di laboratori di lavorazione all’ingrosso della cocaina. Poca roba che però ha consentito loro di garantirsi il futuro. Questa storia era il pezzo forte di ieri sul New York Times in un lunghissimo articolo di Deborah Sontag. E assomiglia molto alla vicenda narrata nel film "Le regole del gioco", la storia vera di Gary Webb, un giornalista americano che vinse il Pulitzer con l’articolo "Dark alliance" per il misconosciuto San Jose Mercury news per cui collaborava svelando tutti i retroscena dello scandalo Iran Contras, ossia la Cia che vendeva la droga dei colombiani a Los Angeles tramite i suoi informatori per finanziare le azioni contro i sandinisti in Nicaragua. La Sontag si è girata in lungo e in largo la Colombia ascoltando i familiari di migliaia di vittime restate oggi senza giustizia. Qualcuno potrebbe anche dire che questo è uno degli effetti collaterali del "proibizionismo". E che queste notizie escono ora che l’America ha cambiato strategia. Essendosi anche accorta di avere centinaia di migliaia di detenuti per piccoli traffici di droga a pene più alte di quelle inflitte ai Narcos colombiani.





Qualcun altro malignamente fa notare come il problema sia esploso a Bogotà, adesso, dopo la pacificazione con le Farc, cioè i narco trafficanti di sinistra che furono combattuti dal governo Uribe con il sostegno occulto dei narco trafficanti di destra. Di certo per la prossima amministrazione americana anche questa storia dei "narco- estradati" sarà un capitolo sensibile. Specie se qualche "wikileaks" dovesse fare filtrare i tanti accordi ad personam con simili criminali. Quanto a Pablo Escobar ,alla faccia del proprio mito negativo, ci fa anche la figura dell’idiota, o dell’idealista che tanto poi spesso è la stessa cosa. Pablo infatti tanto fece che alla fine la propria tomba in Medellin, piuttosto che un posto in prigione in America, la ebbe. Più precisamente il 2 dicembre 1993 giorno della sua uccisione per mano di una squadra speciale della polizia colombiana guidata elettronicamente da Fort Langley. Pablo oggi in quella tomba, però, si starà probabilmente rivoltando.

Dimitri Buffa