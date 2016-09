Sydney, giovane accoltella una persona La polizia: "È un militante dell'Isis"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Un attacco ispirato dall'Isis ha avuto luogo in un sobborgo di Sydney dove un ventiduenne ha accoltellato un uomo sulla sessantina. Il giovane "è un seguace dello Stato Islamico", ha riferito la polizia del New South Wales aggiungendo che è stato sequestrato un "grosso coltello". L'attacco è avvenuto dopo un appello dell'Isis a prendere di mira obbiettivi in Australia. "E' stato un gesto deliberato, violento" hanno spiegato gli agenti che indicano nel fatto i segni di una "nuova sfida del terrorismo. Un nuovo volto del terrore con cui avere a che fare".

Redazione online