In Francia da gennaio 300 arresti per terrorismo

Da gennaio ad oggi in Francia circa 300 persone sono state arrestate nel quadro delle azioni antiterrorismo. A dichiararlo è stato il ministro dell'Interno del governo di Parigi, Bernard Cazeneuve. «Abbiamo arrestato 293 individui attivi in reti terroristiche, da nove mesi a questa parte», ha affermato. Azioni che hanno permesso di smantellare reti ed evitare attacchi, ha sottolineato. Cazeneuve ha anche annunciato che è «diminuito di quattro volte» il numero di cittadini francesi che si è messo in viaggio verso i territori del sedicente Stato islamico nei primi sei mesi del 2016, rispetto ai 69 combattenti che l'avevano fatto nello stesso periodo dell'anno precedente. Invece di festeggiare, però, i governanti francesi hanno messo in guardia l'opinione pubblica per quello che potrebbe accadere se alcuni tra i quasi 700 cittadini francesi o residenti che stanno ancora combattendo in Siria e in Iraq decidessero di tornare a casa. «Il loro ritorno rappresenta una minaccia ulteriore per la nostra sicurezza nazionale», ha detto il primo ministro francese Manuel Valls.

Intanto sembra sgonfiarsi l'allarme suscitato a Marsiglia dal ritrovamento di un'auto con bombole di gas nelle vicinanze di una sinagoga. Fonti di polizia, citate dal quotidiano «La Provence», riferiscono che il proprietario dell'auto è stato rintracciato e interrogato. Si tratta di un uomo senza fissa dimora che abita nella sua macchina, dove peraltro è stato rinvenuto anche un materasso. L'uomo ha spiegato che usa a volte le bombole di gas a fini personali. Niente permette di collegare il proprietario dell'auto ad una rete jihadista o di sollevare sospetti di una sua simpatia per lo jihadismo, notano le fonti citate dal sito del quotidiano regionale.

Diverso il discorso dell’auto, una Peugeot, trovata nei giorni scorsi con sei bombole di gas a bordo. Gli investigatori hanno appurato che la vettura doveva essere utilizzata da un commando di tre jihadiste per un attentato alla cattedrale di Notre Dame.

M. L.