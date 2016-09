Corea del Nord: "Gli Usa ci riconoscano come Paese nucleare"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Alta tensione tra Pyongyang e Seul. Mentre la Corea del Nord chiede agli Stati Uniti di riconoscerla come "Paese nucleare", la Corea del Sud fa sapere di avere un piano per "ridurre in cenere Pyongyang" in caso di attacco atomico. Insomma prosegue la sfida di Pyongyang al mondo culminata in test che preoccupano anche la Cina, storica amica della Corea del Nord. Il regime chiede di essere riconosciuto da Washington come uno "Stato nucleare", aspetto che Barack Obama ha già deciso di negare. "Quello del presidente americano", ha affermato il ministero degli Esteri nordcoreano, è "un atteggiamento sciocco di chi tenta di coprire il sole con la mano". Il governo, riferice l'agenzia Kcna, ha ribadito poi che il quinto test atomico, reso noto un paio di giorni fa , va considerato come una risposta necessaria alla minaccia nucleare americana. E ha annunciato che la potenza nucleare sarà rafforzata "nella quantità e nella qualità". La risposta di Seul non si è fatta attendere. "La Corea del Sud è pronta a ridurre Pyongyang in cenere se vi saranno segnali di un attacco nucleare imminente", riferiscono fonti militari sudcoreane, citate dalla Yonhap, l'agenzia stampa ufficiale di Seul, secondo le quali è già pronto un piano militare. Ogni parte di Pyongyang, affermano le fonti, "verrebbe completamente distrutta da missili balistici e bombardamenti altamente esplosivi". I distretti dove si ritiene potrebbero rifugiarsi i leader nordcoreani sarebbero particolarmente colpiti e la città, "ridotta in cenere, sarebbe cancellata dalle mappe".

Redazione online