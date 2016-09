Siria, firmato accordo Usa-Russia su tregua

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Dopo tensioni e rimandi gli Stati Uniti e la Russia hanno trovato venerdì sera un accordo sulla Siria per un cessate il fuoco che aiuti a portare il martoriato Paese verso una transizione politica, anche attraverso una collaborazione militare sul campo: un accordo che, se applicato, entrerà in vigore dal tramonto di lunedì. L'accordo segnerà un punto di svolta in direzione della fine della sanguinosa guerra civile, secondo il segretario di Stato Usa, John Kerry, che ha fatto l'annuncio alla stampa a notte fonda insieme al suo omologo russo, Serghiei Lavrov, a Ginevra, al termine di una lunga maratona negoziale di oltre 13 ore. Secondo Lavrov, il regime dell'alleato Bashar al Assad, a questo punto è "pronto" a collaborare.





Verso i negoziati di pace L'obiettivo finale dell'accordo è creare le condizioni per la ripresa dei negoziati di pace, hanno detto i due ministri degli esteri. Una svolta possibile, ha fatto capire Kerry, se verrà messa in pratica anche dal regime di Bashar al Assad, alleato di Mosca, e anche dai gruppi ribelli sostenuti dagli Usa.

Redazione online