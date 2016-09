11 settembre Eterno ritorno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



La vulgata vuole che il mondo, a partire dall’11 settembre 2001, non sia più stato come prima. Vero. Quei due aerei dirottati che si schiantarono sulle Torri del World Trade Center violentavano l’anima del neonato millennio, dopo che quello vecchio si era chiuso con gli anni ’90 dello sviluppo, della crescita, della chimera della Pace e della globalizzazione che ci avrebbe affratellato tutti nel mantra dell’abbattimento delle frontiere.

Calava il sipario su quelle velleità di zucchero e la nuova era si apriva nel segno della paura. C’era qualcosa che aveva colpito al cuore la magnificenza occidentale, nel suo tempio capitalista per eccellenza, la Grande Mela e la sua tensione verso l’alto, descritta così bene da Antonio Borgese nel ’900. La New York liberal, la New York che non dorme mai, dei dollari e del ribollire pop. Una freccia di odio la attraversava. Scagliata da chi, tutto questo, lo voleva cancellare. Quel giorno, la guerra islamica tentò di mettere il burqa al mondo e lo fece con un attacco spettacolare alla portata di tutti. Una roba da kolossal, che rappresentava la nemesi del gigantismo americano. Quel che le pellicole di Hollywood andavano teorizzato da anni, Osama Bin Laden e i suoi assassini suicidi lo traslavano nella vita reale. Ma, al contrario dei film, gli eroi dormivano tutti. Anzi no. C’erano i vigili del fuoco e i poliziotti che si fiondarono, nelle Torri di acciaio e vetro, spesso senza riemergere mai, per tirar fuori persone intrappolate. Eroi, a loro modo, erano quanti vedemmo buttarsi dalle finestre per consegnarsi, assediati dal fuoco, ad una dipartita almeno dignitosa. Alla fine, i morti sfiorarono i tremila. Tra New York e gli altri due teatri di attacchi simultanei: il Pentagono in Virginia, dove si abbattè un altro aereo, e un campo della Pennsylvania, dove precipitò il quarto velivolo che puntava forse verso la Casa Bianca o il Campidoglio ma una rivolta dei passeggeri rovinò i piani dei dirottatori. Tutti, incollati alla tv, o percorrendo con i mouse i siti web d’informazione allora rudimentali rispetto ad oggi, si trovarono immersi in un enorme fenomeno «virale». Un trauma globale, che trasformò persino il lessico, tanto che ancora oggi l’espressione «11 settembre» si usa a indicare sia una grande tragedia, ma anche una grande disfatta. Da lì in poi fu l’impennata dell’aggressione culturale contemporanea, nel tentativo di riscrivere il mondo secondo i principi del Corano che non tollerano laicità ed emancipazione, non concepiscono la libertà della persona. Quanto il maledetto propellente di quegli aerei fosse religioso, culturale e morale, se n’era preventivamente accorto Bernard Lewis, il grande studioso inglese centenario che proprio in quei giorni era nelle librerie con What Were Wrong (Che cosa è andato storto), dove tratteggiava i contorni di un jihadismo che puntava il mirino sulla nostra modernità. E se ne accorse anche Oriana Fallaci, da tempo residente a New York, corrosa dal cancro, che in un accalorato articolo sul Corriere della Sera, poi trasformato nel vendutissimo pamphlet La rabbia e l’orgolio, denunciò i profili dell’invasione in atto. E di un mondo che si andava stravolgendo, portando al collasso tante architetture culturali. Da quel dì, infatti, cominciò a crollare, precipitosamente, quella del multiculturalismo, considerando che le biografie di alcuni attentatori, una su tutte quella di Mohammed Atta, parlavano di ragazzi che avevano vissuto a lungo in Europa o negli Stati Uniti. Crollava il dogma del dialogo culturale sulla falsa illusione dell’uguaglianza, calpestato nello zompettare in quelle piazze arabe, come Nablus e Ramallah, dove si scese a ballare e festeggiare. Ma c’è chi non lo capì. C’è chi vide in quella tragedia il pretesto per rinfocolare una europeissima kulturkampft (lo ricordò Andrei Markovits nel suo libro La nazione più odiata), cioè la battaglia culturale degli intellettuali contro l’America. Il compositore tedesco Stockhausen definì l’11 settembre «la più grande opera d’arte possibile dell’intero cosmo». Dario Fo lo vide come riflesso del capitalismo di sfruttamento. Senza contare, poi, quanti nel nostro generone gauchista alla vaccinara accolsero le tesi di Oriana Fallaci come deliranti. Erano i primi saggi di quell’Occidente che di fronte all’aggressione pronuncia il mea culpa e disconosce la propria identità. Copioni che continueranno a ripetersi, negli anni, dopo gli attentati di Londra e Madrid, Parigi e Bruxelles. Quella visione intimamente marxista che considera il terrorismo islamico figlio della povertà di poveri oppressi, svuotandolo del movente religioso. E, a risentirle oggi, le voci registrate delle telefonate che le vittime di New York fecero dagli aerei lanciati verso le Torri per dare l’estremo saluto ai loro cari, appaiono gemelle delle foto dei ragazzi morti al Bataclan, che i fratelli e gli amici facevano girare su twitter, all’indomani del 13 novembre, nella speranza di ritrovarli vivi. Anime simili, portate via dalla stessa cosa. E noi non l’abbiamo capito. Perché purtroppo, se quel giorno, di cui domani ricorrono i quindici anni, tutto cambiò, nulla è cambiato da quel giorno.

Pietro De Leo