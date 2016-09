Coppia in overdose con il figlio di 4 anni in auto La foto choc della Polizia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Due genitori in overdose con il loro bambino in macchina.Davvero immagini choc quelle diffuse dal dipartimento di polizia di East Liverpool, città dell’Ohio. Nella foto, scattata durante un posto di blocco la scorsa settimana, si vede una coppia, un uomo e una donna, seduti in una macchina e un bambino dietro di loro. Gli adulti sembrano entrambi svenuti, in overdose nella propria auto. “Siamo consapevoli del fatto che alcune persone possono sentirsi offese da queste immagini e per questo siamo veramente dispiaciuti, ma è tempo che chi non consuma stupefacenti veda ciò che succede tutti i giorni”, così la polizia ha spiegato su Facebook la scelta di diffondere queste foto e ha detto di voler dare voce a tutti quei bambini che non possono parlare per loro stessi. “Siamo fiduciosi – così la polizia – che questa storia possa convincere un’altra persona a pensarci due volte prima di iniettarsi questo veleno pur avendo un bambino in sua custodia”.

Come ricostruito dal Daily Mail, Rhonda Pasek (50 anni) e James Lee Acord (47 anni) sono stati trovati privi di senso mentre il figlio di quattro anni, bloccato sul seggiolino, era fermo a guardare la tragica scena. A notarli sono stati appunto alcuni poliziotti che, dopo aver visto il veicolo fermo sul ciglio della strada, hanno trovato la coppia accasciata sui sedili davanti dell'auto. Kevin Thompson ha immediatamente dato loro il Narcan permendogli così di rinvenire. La coppia è stata, poi, trasportata in ospedale



