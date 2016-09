Isis, arrestate tre donne: pianificavano attentato a Parigi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Le tre donne fermate ieri sera dalla polizia francese nell'ambito dell'indagine sull'auto contenente bombole di gas, ritrovata nel weekend nei pressi di Notre Dame, avevano in programma di attaccare la stazione Gare de Lyon di Parigi, quella di Boussy Saint Antoine - la città dove è avvenuto il loro arresto - oltre che dei poliziotti. Una delle tre inoltre sembrerebbe aver giurato fedeltà all'Isis. Oggi, poi, la polizia francese ha arrestato anche il compagno di una delle tre. L'uomo, fermato nella tarda serata di ieri, era noto ai servizi di intelligence francesi come islamista radicale. Suo fratello è detenuto per legami con Larossi Abballa, che uccise una coppia di poliziotti lo scorso 14 giugno a Magnanville. Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sulle tre arrestate. Una di queste, Ines Madani, 19 anni, è la figlia del proprietario della Peugeot 607, ritrovata tra sabato e domenica, vicino la cattedrale francese e risiede, con il padre, nella periferia nord di Parigi. Al momento dell'operazione antiterrorismo per l'arresto, è stata proprio lei a tirare fuori un coltello, ferendo un poliziotto della Direction générale de la sécurité intérieure (Dgsi). Poi è stata ferita dai colleghi dell'agente ed è stata ricoverata nell'ospedale di Kremlin-Bicêtre, in Val-de-Marne. Secondo quanto si apprende da fonti degli inquirenti, le donne volevano "vendicare l'uccisione del "ministro degli attentati" di Daesch", al-Adnani.

Redazione online