Piazza di Siena a misura di bambino. Il concorso ippico non è solo sport a livello agonistico ma anche un luogo da vivere a trecentosessanta gradi. Così in una domenica soleggiata, come quella che si prevede domani domenica 28 maggio le famiglie possono vivere Villa Borghese anche con i più piccoli: a loro è dedicata un'area pony presso il Tempio di Diana (alle spalle di Casina Raffaello). Qui lo staff di Villa Buon Respiro-San Raffaele spiega l'importanza della riabilitazione equestre facendo conoscere il cavallo e approcciando i più piccoli ai pony.

Quest'anno a Piazza di Siena, per la prima volta, non ci sono biglietti obliterare quindi chiunque può assistere alla magia dei salti a cavallo dei cavalieri e amazzoni senza pagare. Dai pendii ai piedi della Casina Raffaello, oppure direttamente in tribuna, il concorso ippico è libero e accessibile. Le aree food consentono anche di gustare un pranzo o sorseggiare un drink a bordo dell'ovale di Piazza di Siena.

Domani il gran finale con seguenti appuntamenti che chiuderanno l'85esimo CSIO di Roma.

*Ore 15* GranPremio LORO PIANA Città di Roma

*Ore 18:15* Parata di Carrozze e Cappellini

*Ore 18:45* Carosello Villa Buon Respiro-San Raffaele

*Ore 19:15* Carosello del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo